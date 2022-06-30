Автобус с 19 детьми попал в аварию на Кубани

Под Краснодаром автобус с 19 детьми съехал в кювет. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае очередное ДТП с пассажирским автобусом. 30 июня по автомобильной дороге из Геленджика в сторону Ростова-на-Дону съехал в кювет автобус с детьми.

- По предварительным данным, водитель, управляя автобусом «Мерседес Спринтер» почувствовал себя плохо. Он потерял контроль над машиной. Автобус повело в правую сторону, и он наехал на дорожный знак, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Краснодарского края.

Дети в аварии не пострадали. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Помимо водителя, в салоне автобуса находилось 20 человек: 19 юных спортсменов в возрасте от 11 и до 15 лет и тренер. Команда возвращалась с соревнований по волейболу, которые проходили в Геленджике, в ростовский Новочеркасск.

- У водителя прихватило сердце, предварительно это и стало причиной ДТП. Никто из ребят в аварии не пострадал, - уточнили автоинспекторы.

В микроавтобусе возвращались с соревнований юные спортсмены. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

По факту аварии организована прокурорская проверка. Было принято решение не пересаживать спортсменов на другой транспорт, а дать им восстановится после стресса. Эту ночь ребята проведут в Краснодаре.

- Администрация Краснодара рассматривает вопрос размещения детей на территории города. Условия размещения, а также организация питания находятся на контроле прокуратуры, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, что на Кубани это уже не первая авария с участием пассажирского автобуса. Две недели назад в массовом ДТП пострадали студенты Кубанского государственного университета. У автобуса, в котором учащиеся вуза направлялись на практику, отказали тормоза, и машину вынесло в лес.