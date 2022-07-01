Жена Пьера Нарцисса странно повела себя на его похоронах

Супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 30 июня простились с Пьером Нарциссом. Гражданская панихида несколько раз срывалась, и друзья темнокожего певца уже не верили, что церемония все же состоится. Однако, вопреки опасениям, прощание с поп-звездой нулевых прошло хоть и необычно, но спокойно, сообщает kp.ru.

Музыкант покоился в белом гробу, на голове у «шоколадного зайца» была кепка со стразами. Гроб с 45-летним певцом буквально утонул в розах, которые привез поклонник его творчества.

Специально для отпевания из Камеруна прибыл священник, а за музыкальное сопровождение отвечал госпел-хор, исполняющий этнические мотивы.

Бывшая супруга Пьера Нарцисса и его дочь искренне горевали возле покойного. Валерии Калачевой тяжело дались эти последние дни. Женщина конфликтовала с камерунской родней экс-мужа, которые настаивали на своем сценарии панихиды, рассказывает kp.ru.

В какой-то момент казалось, Валерия уступила бывшим родственникам, однако вопреки их воле принесла на похороны бутылочку со святой водой, которую вместе с крестиком, стопкой денег и ладанкой положила в гроб. Затем она совершила несколько движений руками над телом знаменитости, словно осенила крестом.

Похоронят Нарцисса в семейном склепе в Камеруне. Это была воля матери певца. Тело Пьера отправили в Африку в цинковом гробу.