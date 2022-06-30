В лесу Новороссийска рысь позировала для туристов

В Новороссийске сфотографировали рыся. Фото: Новороссийский рабочий.

В лесу Новороссийска рысь попозировала для туристов. Пушистая красавица попала на камеры видеонаблюдения нефтебазы «Шесхарис». Она сотворила настоящий фурор в туристических чатах.

Рысь обыкновенная относится к хищным представителям фауны Кавказа. В лесах Сочи эти большие кошки - привычные обители, но для жителей Новороссийска увидеть такое животное было настоящим открытием.

- Помню, как лет 20 назад мне рассказывали, что в наших лесах водятся рыси. Отец говорил, как встретил однажды ее в лесу. Честно, я думал они давно перебрались подальше. Давно уже никто не встречал этих диких животных, - местные жители признаются, что сначала подумали, что это розыгрыш, а фотографии грациозного животного - фейки.

Рысей, якобы, неоднократно и раньше видели в окрестностях города-героя, однако после оказывалось, что это либо выдумки, либо кто-то просто перепутал с очень крупной домашней кошкой.

В этот раз опровергнуть явление не получилось, так как есть документальное подтверждение. В Новороссийск действительно вернулись рыси! Теперь местные уверенно делятся дедовскими историями и мечтают увидеть хищника собственными глазами в естественной среде обитания. Но, к сожалению, это маловероятно.

- Рыси довольно пугливые животные. Конечно, они самые грациозные и опасные из семейства кошачьих, но для человека абсолютно безвредные, так как ведут скрытный образ жизни и стараются избегать людей. Эти кошки предпочтут спрятаться в своем укрытии, которое они выбирают в расщелинах скал, в дуплах деревьев или между их корнями, чем напасть на особь крупнее зайца, - говорят зоологи.

Вот и наша красавица, если бы не скрытые камеры, осталась бы незамеченной. Тем более, она достаточно миниатюрна для своего вида.

- На фотографии с фотоловушки самка. Она ростом как овчарка, может быть чуть выше. В среднем они весят не более 30 килограмм, - сообщил биолог Вениамин Голубитченко.

Специалист уточнил, что местные жители слышали в лесу недалеко от города характерное басистое мяуканье рыси в брачный период. Остается только надеяться, что в ближайшее время горожане увидят не только пятнистую самочку, но и ее потомство.