Трое детей отравились неизвестным веществом на площадке частного детсада в Краснодаре

Детей экстренно госпитализировали

В детскую больницу Краснодара 4 июля госпитализировали троих воспитанников частного детского сада «Калинка-Юниор», который находится по адресу улица Калинина, 13б. Врачи обнаружили у них признаки отравления неизвестным веществом.

- Пока нам известно, что они могли найти на площадке медицинские препараты и попробовать их на вкус, - сообщают родители пострадавших детей.

В самом детском саду от комментариев по поводу случившегося отказываются.

- Ведется служебная проверка, потом станет ясно, - сообщили "КП" - Кубань" в детсаду по телефону.

Свою проверку начали и правоохранители. Медики передали всю информацию в полицию сразу, как только дети поступили в больницу.

- Дети находились на территории частного детского сада, когда почувствовали себя плохо. Их возраст от 3 до 4 лет. Назначена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В прокуратуре Прикубанского округа Краснодара пояснили, что дети уже отправлены по домам. Но у них взяли анализ на наличие запрещенных веществ в крови.

- Кроме того, прокуратура округа в ходе проверки даст оценку качеству оказываемых услуг на территории детского сада, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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