37 градусов в салоне: Проехались с градусником в общественном транспорте Краснодара и чуть не рухнули в обморок

Проверим, на сколько градусов температура в салоне транспорта выше, чем на улице. Фото: Мария ПИКАЛОВА

Лето, солнце, жара. Кажется, будто воздух насквозь пропитан горячими песками пустынь похлеще Сахары. Выходить из прохладных помещений никому не хочется, сидеть бы и сидеть под шестнадцатью градусами освежающего кондиционера, но жить все же как-то надо. А жить - это перемещаться, ездить, выходить из зоны комфорта.

И первое, куда попадаешь, - общественный транспорт! Уж тут-то котел!

Для измерений возьмем обычный термометр и зафиксируем отметки. Фото: Мария ПИКАЛОВА

Кладу бутылку с ледяной водой в сумку, беру градусник - иду измерять температуру в салоне трамвая. Первой подходит «четверка». Захожу. Кондиционера тут нет. Окна - нараспашку. Ртутный столбик подскакивает до 35 градусов. Только благодаря гуляющему ветру из открытых окон температура в салоне не поднимается выше.

На самом деле большинство трамваев - это рулетка. Наличие кондиционера зависит от того, старого или нового выпуска вагоны. Из азартного интереса выходим и ждем другой трамвай того же, четвертого, маршрута. Снова приезжает без кондиционера, уже с большим количеством людей. Термометр бежит до отметки 37 градусов. Но из-за обилия пассажиров ветер из окон не чувствуется.

Открытые форточки не сильно облегчают поездку. Фото: Мария ПИКАЛОВА

Каждый спасается как может: машут веерами, тетрадками, платочками. Стоящие люди - особенно злые и негодующие, отказываются говорить что-либо о жаре. Понять можно, силы испаряются, как и любая влага, попадающая в духоту трамвая.

- Буквально неделю назад моя сестра дважды чуть не потеряла сознание из-за духоты в трамвае. Мало того, что не спасают открытые окна, так и зачастую людей целое море, - обсуждает жару в вагоне девушка в коротком белом топе.

- Ну скажите, как терпеть эту жару? - пристает к кондуктору мужчина в мокрой от пота футболке. Женщина в фирменной жилетке КТТУ делает вид, что не слышит.

Мне настолько жарко, что достаю свою бутылку с ледяной водой, которая уже и не такая холодная. Прикладываю ее ко лбу - в надежде охладиться. Но в салоне настолько душно, что это просто не помогает.

Пересаживаюсь в троллейбус. Может, в «рогатом» будет прохладнее. Но и двадцатка встречает отметкой 36 градусов на термометре. Но тут дышится легче, потому что людей меньше.

- Я очень тяжело переношу жару в принципе, а когда много людей в общественном транспорте - это вдвойне удар. Мне проще пройтись пешком и запастись холодной водой и едой, чем мучиться, пока еду, - разоткровенничался со мной один из пассажиров. - Но сегодня мне пришлось сесть в троллейбус.

В салоне в час пик очень жарко. Фото: Мария ПИКАЛОВА

В 14-м троллейбусе чуть прохладнее.

- Тяжело… Даже в трамваях не везде стоят кондиционеры, только в новых. У нас троллейбусов новых нет, прошлым летом один вышел, но сломался. В итоге троллейбусы так и остались все без кондиционеров, - разговорилась кондуктор. - Работать в таких условиях сложно, но терпимо. Ничего, зато похудею.

А похудеть, действительно, несложно: на термометре 38 градусов. Не сауна с баней, конечно, но ощущения те же. И ледяная вода в сумке давно на грани превращения в кипяток.

Что по-настоящему пугает народ, так это маршрутки. Места в них мало, а желающих протиснуться много. Пока оплачиваю проезд, замечаю парочку вентиляторов возле лобового стекла напротив водителя. Окна открыты, но помощи от них никакой, если десять-пятнадцать человек в проходе наступают друг другу на пятки. С пассажирами все ясно, а что насчет водителя?

- Без кондиционеров работается прекрасно. Необычайно, неповторимо, великолепно, чудно, славно. Вон люди окна открывают, остужают. Почему пассажиры окна открывают, когда кондиционер работает? Я же не могу контролировать их, я слежу за движением, - говорит водитель маршрутки № 90.

Получается, кондиционер в машине есть, его просто не включает водитель. А термометр показывает 37 градусов жары в салоне. И водители, экономя, просто не врубают охлаждение. Мол, нет кондиционера - нет лишнего потребления бензина.

Стоит отдать должное, что удача не отвернулась от странствующего пассажира и подарила трамваи с номерами 5 и 10, где работали охлаждающие устройства. Вот тут ехать было комфортно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как же так вышло, что поездка на общественном транспорте летом стала целым испытанием?

- Мы - организация эксплуатирующая, поэтому вопрос покупки нового подвижного состава на 99% принадлежит учредителю - то есть администрации города и края, - сказала официальный представитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Надежда Постовая. - Если есть программа по получению состава, как это было три года назад, нам его поставляют, мы используем. Мы также не имеем права вмешиваться в конструкцию машин. То есть дополнительно устанавливать кондиционеры в машины. Да и перестроить трамваи и троллейбусы, если они не оборудованы под кондиционеры, просто невозможно.

НАГЛЯДНО

39% подвижного состава в Краснодаре оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Из них 32% - трамваи, 9% - троллейбусы.

ВАЖНО

Как спастись от перегрева в транспорте

Советы дает врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Выходите из дома на улицу и предстоит поездка в общественном транспорте, где нет кондиционера? В первую очередь нужно позаботиться об одежде. Она должна быть из легких хлопковых или льняных тканей, свободной, светлых тонов, не облегающей.

Даже в транспорте желательно иметь головной убор. Обязательно брать с собой бутылочку питьевой воды. Чтобы снизить температуру, неплохо помогает веер.

Если в транспорте нет кондиционера, нужно постараться, по возможности, расположиться недалеко от открытого окна.

А чтобы быстрее достичь охлаждающего эффекта, нужно приложить бутылку холодной воды или мокрый платок в места, где проходят крупные кровеносные сосуды. Прежде всего это лоб, затылочная часть, подмышечные впадины и паховая область.

Что делать, если человек потерял сознание в транспорте

- Желательно обеспечить ему доступ свежего воздуха, а окружающим разойтись в разные стороны, - говорит Александр Горячев. - Далее расстегните ворот, освободите человека от стесняющей одежды. Положите его на пол и обязательно приподнимите голову. И срочно вызывайте скорую. Если у человека есть проблемы со здоровьем, как например, нарушение деятельности сердца или хронические заболевания, то в жаркое время суток лучше общественным транспортом не пользоваться. И по возможности лучше выходить из дома либо утром, либо вечером.