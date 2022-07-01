«Только на лежаки ушло 40 тысяч!»: Туристов шокировали цены на премиальном пляже Сочи

Чем привлекает туристов премиальный пляж в Сочи. Фото: Олег УМАРОВ

Многие, кто отправляется в отпуск на Черноморское побережье, старается заранее накопить денег. Во время отдыха у моря жители России стараются побаловать себя после тяжелого рабочего года, потому ни в чем себе не отказывают. Останавливаются они, как правило, в гостиницах с полным пансионом. Более того, некоторые туристы не экономят и на комфорте у моря.

Так, в Сочи есть премиальный пляж - Delmar. Расположен он на улице Приморской, неподалеку находится концертный зал «Фестивальный».

Вот такие ракушки обойдутся отдыхающим в 5000 рублей. Фото: Олег УМАРОВ

За солнечные ванны здесь отдыхающим придется серьезно раскошелиться. На баннере, который встречает туристов у входа, указаны расценки. И они серьезно отличаются от тех, что действуют на пляжах по соседству.

На входе туристов встречает баннер с расценками. Фото: Олег УМАРОВ

Например, шезлонг, расположенный на «первой линии», обойдется в 2000 рублей. Если же взять лежак подальше от воды, то выйдет чуть дешевле - 1500 рублей.

За шезлонги надо заплатить по 2000 рублей. Фото: Олег УМАРОВ

А вот комфортная «ракушка» стоит 5000 рублей. При этом есть и VIP-вариант за 7000!

- Мы с супругой приехали в отпуск на 10 дней. И конечно, отдых вышел в копеечку. Чего говорить, только на лежаки мы потратили 40 тысяч рублей, - рассказывает Алексей Никоноров из Челябинска. - Честно говоря, люкс-диванчики выглядят привлекательнее, да и более удобные, но 70 тысяч это уже перебор!

Есть небольшая прибрежная полоса у моря без инфраструктуры. Фото: Олег УМАРОВ

Несмотря на высокую стоимость, людей на пляже много. Более того, шезлонги занимают с раннего утра.

При этом есть небольшая «полоса» у моря, где пляжной инфраструктуры нет, там можно прилечь на полотенце. И как раз эта зона ничем не отличается от обычного пляжа. К морю ведет галька, по которой довольно сложно ходить без специальных резиновых тапочек. А вода такая же чистая, что и на пляже по соседству.

Напомним, качество пляжей в Сочи оценили по стандарту Ростуризма "Синий флаг". По ряду показателей этот стандарт превосходит международный знак качества пляжей "Голубой флаг".