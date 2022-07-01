Стали известны самые популярные автомобили с пробегом на Кубани

Спрос на них растет по часам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рынок автомобилей переживает тяжелые времена. Сразу несколько концернов приостановили производство машин в России. Одни объяснили это сложной логистикой, другие – уходом с рынка.

Так кубанские салоны остались без автомобилей. Они получили машины по предыдущим заказам и взвинтили цены на остатки. За неделю рост доходил до 100%.

Еще год назад «Киа Рио» была бюджетным автомобилем. Она уходила с салона за 600-700 тысяч рублей. Все зависело от комплектации: чем богаче, тем дороже.

Этой весной легковушка подорожала в три раза. Ценник подскочил до космических 1,8 млн. рублей. Больше всего негодовали водители такси. Они брали корейца для работы.

- А теперь что? Я даже сутками работать буду, не отобью, – писали в соцсетях люди.

Не жаловались только салоны. Около месяца они ломились от наплыва покупателей. Люди сметали все. Они даже не обращали внимания на безумные проценты по кредитам. Забирали остатки и уезжали домой на новых авто.

Только ажиотаж быстро спал. Во-первых, исчезли машины. Во-вторых, люди ушли на рынок подержанных авто. По данным сайта «Автостат Инфо», спрос на новые авто во второй половине весны упал в 6,6 раза. Если раньше жители Кубани брали в среднем около 7 тысяч новых машин за месяц, то сейчас – всего 1040.

Зато эксперты «Авито Авито» назвали самые популярные автомобили с пробегом на Кубани. Средняя цена на подержанные машины осталась практически неизменной. Она увеличилась всего на 4,8% по сравнению с первым кварталом 2022-го.

Самой продаваемым авто на Кубани стал ВАЗ-2107. Он возглавил рейтинг в категории до 1,5 миллиона рублей. Средний чек на легковушку составил 85 тысяч рублей. Следом шли ВАЗ-2110 (110 тысяч) «Лада Приора» (175 тысяч), ВАЗ-2114 (145 тысяч) и "Хендай Солярис" (769 тысяч).

Среди машин в категории от 1,5 до 3 млн рублей самой популярной моделью стала "Тойота Камри". Она уходила в среднем за 2,3 млн, "Хендай Соляри" – за 1,6,"Хендай Крета" – за 1,75, Мерседес-Бенц Е-класса – за 1,95, "Фольцваген Тигуан" – за 2,3.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 млн рублей на Кубани - Toyota Camry (3,6 млн), Mercedes-Benz E-класс (4,5 млн), Toyota Land Cruiser (5,5 млн), BMW 5-я серия (4,5 млн) и BMW X5 (7 млн).