«Даже мыслей не было уехать из России». Сенсационное признание лучшего футболиста премьер-лиги, который остался в «Сочи»

Кристиан Нобоа Фото: пресс-служба ФК Сочи

Кристиану Нобоа 37 лет. По футбольным меркам, он уже ветеран. Часто футболисты заканчивают карьеру до 35. Но только не эквадорец. Он даже не думал об этом.

Весной Кристиан продлил контракт с «барсами». Точные сроки соглашения не назывались. Но Нобоа остался на юге России еще как минимум на год.

Кстати, эквадорец стал лучшим игроком премьер-лиги по итогам сезона-2021/22. Об этом заявило руководство турнира.

Отметим, что Кристиан Нобоа завоевал серебряные медали чемпионата России. Они стали первыми в истории для «Сочи».

Хотя еще весной СМИ сообщали об отъезде легионеров «барсов». Они собирались приостановить контракты с командой. Так сделали иностранцы «Краснодара». Тогда тренерский штаб и девять игроков уехали буквально за два дня.

Футбольный клуб «Сочи» эту информацию опровергал. А теперь к СМИ вышел сам Кристиан Нобоа. Его считали одним из главных кандидатов «на выход».

- У меня даже такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня всё устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять? – недоумевал футболист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Футболист отметил, что родственники переживали за него, но отмечали, что не видели повода для беспокойства. То же самое игрокам сказали боссы «Сочи».

- Каждый делает свой выбор. Многое зависит от мнения семьи. Я не могу осуждать тех, кто уезжает, — заключил эквадорец.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам заморозить соглашения с российскими командами до июня 2023 года.

Напомним, что Кристиан Нобоа пополнил состав «Сочи» в 2019 году. За это время футболист провел 49 матчей за «барсов», забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.