Подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара со 2 июля 2022: главное

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О подорожании проезда в общественном транспорте жители Кубани трубили всю неделю. Впервые об этом заговорили еще в понедельник. Но тогда информация не подтвердилась.

Официально об увеличении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах стало известно в пятницу. Она подскочит на пять рублей – с 30 до 35. Причем случится это уже в субботу, 2 июля, но не коснется льгот. Они останутся прежними.

По словам МУП «КТТУ», повышение цены проезда – мера вынужденная. Управление уже откладывало индексацию, столкнувшись с дефицитом кадров.

- Он случился из-за низкого уровня зарплаты. Чтобы привлечь новых сотрудников, нужно увеличить зарплату минимум на 15%, - заявил директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.

Отмечается, что сейчас кондуктор получает около 22 тысяч рублей. Это сильно ниже средних показателей по краю. Низкие зарплаты привели к нехватке персонала. По словам Грачева, управлению не хватает 32% водителей (451 человек), 45% кондукторов (709 человек), 12% рабочих (151 человек), 10% специалистов (53 человека).

Оказалось, что еще в прошлом году себестоимость одной поездки подскочила до 30,30 рублей. То есть она на 30 копеек превысили ценник на билет. Это было среднее значение для всех видов транспорта.

Например, провоз одного человека в троллейбусе обходился управлению в 39,51 рубля, трамвае – 24,25 рубля, автобусе – 41,51 рубля. Так, убытки КТТУ составили 50 миллионов рублей. Они объяснялись падением потока пассажиров, скачком цен на материалы и нехваткой кадров, из-за чего выезжал не весь подвижной состав.

Если бы управление сохранило действующий тариф, то его убытки к концу года увеличились в пять раз. То есть сумма кредиторской задолженности составила бы не 50, а 250 миллионов рублей.