«Это больно ударит по бюджету пассажиров». Общественница раскритиковала повышение платы за проезд в Краснодаре

Повышение платы за проезд - вынужденная мера. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Со 2 июля в Краснодаре в очередной раз повысится проезд в общественном транспорте. Это касается автобусов, троллейбусов и трамваев МУП «КТТУ». Коммерческие перевозчики подняли цены с 30 до 35 рублей уже в прошлом году. Теперь придется раскошелиться и пассажирам, которые пользуются транспортом от муниципалитета. Тариф повышают, чтобы поднять зарплату – на предприятии дефицит кадров из-за низкой оплаты труда. Кондуктор в среднем получает 22 тысячи рублей, при переработках сумма может увеличиться до 30 тысяч. И многие уходят с работы в поисках более выгодных предложений.

- Чтобы привлечь новых сотрудников, нужно увеличить зарплату минимум на 15%, - отметил директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев. – Увеличение тарифа также не позволит наращивать кредиторскую задолженность. Если его не повысить, то к концу года она составит около 250 млн рублей.

Новость о повышении платы за проезд в очередной раз вызвала волну негодования у краснодарцев. Но оставлять тариф на прежнем уровне уже невозможно, считают общественники.

- Любое повышение тарифа больно бьет по бюджету пассажиров. Особенно тех, кто не имеет никаких льгот и регулярно пользуется общественным транспортом. А это все-таки большинство краснодарцев. Пассажиры отмечали, что выбирали для проезда именно муниципальный транспорт, ведь он был некоторое время дешевле на 5 рублей по сравнению с частниками. Но есть обратная сторона у этой ситуации. Из муниципального предприятия идет массовое увольнение профессиональных водителей, которые уезжают на работу в другие крупные города. Из-за увольнений даже в час пик люди не могут дождаться муниципальный транспорт по 20-30 минут. Потому что нет необходимого количества машин на маршруте. Например, после 16 часов на 15-м маршруте троллейбуса из 10 машин было 7. И получается, интервал составляет почти 40 минут. Это неприемлемо. Если эта тенденция будет продолжаться, у нас наступит транспортный коллапс. Пассажирам просто не на чем будет ездить. И люди пересядут на личный автотранспорт, - считает руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук.

По словам Репещук, бюджет Краснодара не может субсидировать МУП «КТТУ». Нужна краевая или федеральная программа по финансовой поддержке транспортного предприятия. Еще одним выходом из ситуации может стать реформа общественного транспорта.

- Это переход на брутто-контракты. В этом случае администрация возьмет на себя обязательства по перевозке пассажиров. Перевозчики будут получать средства за километры, которые проехали их машины. Мэрия частично вложит свои деньги, а частично будет получать с пассажиров, которые оплатят проезд. Тогда и получится, что люди будут ездить на комфортном транспорте по адекватной стоимости за проезд, а водители никуда не уйдут, потому что у них будет хорошая зарплата, - отмечает Репещук.

Переход на брутто-контракты в Краснодаре пройдет постепенно. Окончательный вариант проекта будет подготовлен к концу года. Ожидается, что сначала на новую форму перейдет пригородный общественный транспорт, а потом городской.