Полиция нашла троих школьников, жестоко избивших 10-летнего мальчика на площади в Туапсе

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туапсе компания школьников жестоко избила 10-летнего мальчика. Конфликт случился посреди городской площади. А поводом стало то, что ребенок не захотел отвечать на вопросы незнакомых подростков.

- В тот день у моего сына был выходной, он отпросился погулять. На площади около памятника «Борцам за власть Советов» он заметил незнакомых ребят, они хулиганили, срывали кепки с маленьких детей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама пострадавшего школьника Мария Биткина. - А затем они подошли к моему сыну и стали его донимать вопросами. Мой мальчик ответил, что не будет с ними говорить, попытался отойти в сторону, но не тут-то было. Они напали на него, заявив, что они будут решать, кто им будет ответы давать, а кто - нет.

По словам женщины, подростки повалили ребенка на землю, начали избивать, удары наносили по рукам, ногам, по голове.

- Ребенок несколько раз терял сознание. Всего было пять подростков, но били только трое. Остальные пытались их остановить, но их приятели не реагировали, - продолжает Мария Биткина.

У мальчика диагностировали сотрясение и множественные гематомы.

В итоге 10-летний школьник попал в больницу — его госпитализировали в травматологию.

- У сына диагностировали сотрясение мозга, тупую травму живота, множественные гематомы. При этом врачи говорят, что последствия этого нападения могут всплыть через время. У сына ограниченные возможности здоровья, он даже учится дома. А все из-за того, что страдает эпилепсией, у него мигрень без ауры (рецидивирующее заболевание, при котором у пациента спонтанно возникают приступы сильной головной боли. — Авт.). Мы даже состоим на учете у нейрохирурга, у гематологов. И я переживаю, как бы его состояние не ухудшилось, - беспокоится о здоровье сына Мария.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Родители мальчика подали заявление в полицию. Более того, правоохранители установили личности трех школьников, которых подозревают в нанесении побоев.

- Материал по данному факту зарегистрирован, выясняются обстоятельства случившегося, на данный момент установлены трое подростков — 11, 12 и 13 лет. Проверка продолжается, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Но мама пострадавшего ребенка переживает, как бы все не спустили на тормозах.

- Все записи с камер уже есть у полиции. Эти мальчики сейчас всячески пытаются избежать наказания, валят вину друг на друга. Поэтому мы ищем очевидцев, я хочу, чтобы все виновные ответили за свой поступок. От их действий в будущем могут пострадать и другие дети, - добавляет Мария Биткина.