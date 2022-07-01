В Сочи собираются дорогу на Ахун. Фото: ОГИБДД по Сочи.

В Сочи могут закрыть проезд на гору Ахун для туристов. Теперь подняться с туром на одну из местных достопримечательностей, скорее всего, не получится.

Причина - в обильных осадках, которые недавно обрушились на Черноморское побережье. Основной урон домам, улицам и дорогам был нанесен как раз в Большом Сочи. Паводки, ливни и вышедшие из берегов реки вымыли землю и тем самым разрушили асфальт.

Оценивая ущерб, сотрудники ГИБДД обследовали дорогу к башне на горе Ахун. Они выяснили, что горные породы начали смещаться, есть угроза образования оползня. А автомобильная нагрузка может только ускорить этот процесс и привести к трагедии. Но пока решается вопрос о запрете экскурсионных автобусных туров.

- Вопрос об ограничении движения экскурсионных автобусов по данному маршруту будет рассмотрен в ближайшее время. Его обсудят на городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, - сообщили в ОГИБДД по Сочи.

Проехать к знаменитой башне можно будет только на легковом автомобиле. Впрочем, у туристов есть всего пара месяцев в запасе, чтобы проникнуться колоритом и насладиться видами с обзорной площадки Ахуна. Уже в сентябре 2022 года башню закроют на реконструкцию.

Также в 2023 году начнется строительство канатной дороги. В Краснодарском крае предпринимают необходимые меры, чтобы сделать отдых на Черноморском побережье интересным и запоминающимся для гостей из разных регионов нашей страны.