В Горячем Ключе лебедь защитил своей семейство от собаки

Из-за лебедей Круглое озеро стали называть Лебединым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лебединое озеро в Горячем Ключе получило свое название из-за того, что его облюбовали эти грациозные птицы. Раньше водоем назывался Круглым, но после того как сюда стали прилетать на зимовку лебеди, а затем и вовсе остались тут на постоянное место жительства, народ сам внес изменения в топонимику города.

Весной лебедушки сели на яйца, и уже летом по берегам озера начали прогуливаться многодетные лебединые семьи. Полюбоваться на гордых белоснежных родителей и пушистых сереньких птенцов приезжали со всей округи. Зеваки старались не пугать птиц и не досаждать им свои вниманием.

Шипуны внесены в Красную книгу, и горожане берегут символ города. Поэтому, когда возле озера появилась пара с собакой без поводка, им сразу же сделали замечание и попросили надеть на псинку шлейку.

- Сегодня лебеди со своими детками отдыхали на траве. Вдруг на них начала нападать собачка, громко лая и приближалась к малышам, - рассказала Надежда Филимова, которая стала свидетелем этого безобразного случая.

Хозяева пуделя ответили, что их собака слишком мала и не представляет угрозы для крупных птиц.

- Хозяева вступили в спор, что ничего страшного, это природно, бездомные собаки тоже ходят. Как вообще можно гулять с собачками у озера без поводка? Лебедей было жутко жалко. Нападений уже несколько на них, - негодованию очевидцев не было предела.

Видя, что собака не унимается и продолжает бросаться на сбившихся в стайку птенцов, лебедь-отец выгнул шею и сам пошел в атаку на обидчика. Он шипел, распускал крылья и старался испугать пуделя. Заскулив, четвероногий забияка удалился прочь вместе с хозяевами.

Недавно из-за бродячих псов погибло несколько птенцов лебедя-шипуна. Теперь горожане обсуждают, как помочь пернатым родителям вырастить потомство. Кто-то даже предлагает устроить дежурства у Лебединого озера.