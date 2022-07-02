Полетать и поплавать. Лучшие места в Краснодарском крае для любителей водного экстрима

Флайборд - летающая доска. Фото: Эдуард Абрамов

Сидишь в душном офисе или даже дома на удаленке, а душа все равно просит ветра в лицо, солнца и морских брызг. Оказывается, и в Краснодаре есть места, где любители водных видов спорта смогут погонять с ветром наперегонки. Причем качество этих площадок практически не уступает серф-станциям на побережье. Стало интересно? Тогда читайте внимательно!

Пляж на Солнечном острове

Пляж на Солнечном острове – единственное место в городе, где можно заняться флайбордингом. Это весьма экстремальное водное развлечение, которое позволит ощутить себя супергероем. Реактивная сила водных потоков способна поднять флайбордиста на высоту до 19 метров. На Солнечном острове флайборд можно взять в аренду, а новичка еще и научат выполнять всяческие трюки: вращения вокруг своей оси, сальто, повороты, зависания в воздухе, эффектные выходы и погружения в воду. Удовольствие обойдется в 3 тысячи рублей за 15 минут и в восемь тысяч рублей за час.

Эмоции от управления флайбордом зашкаливают. Фото: Евгения ГУСЕВА

Также можно прогуляться вокруг острова на сапе в группе с инструктором. Занимает 1,5 часа и стоит 1200 рублей.

Звучит впечатляюще. Доехать очень легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Адрес: улица Трамвайная, 2.

Городской пляж Затон

На Затоне можно найти развлечение на любой вкус и кошелек. Купаться, конечно, здесь нельзя, но можно принять солнечные ванны. На пляже есть шезлонги, туалеты и кабинки для переодевания. Если матрасничать душа не желает, если она жаждет андреналина, то можно заняться катерным вейкбордом.

В общем, прекрасное место практически в центре города. Добраться легко как на личном, так и на общественном транспорте — в 300 метрах от пляжа есть автобусная остановка «Улица Пушкина».

Адрес: Кубанская набережная, 3/7.

Пляж на озере Старобжегокай

Эта точка находится по левую сторону от реки Кубань. Территориально водоем относится к Республике Адыгея и находится в северной части аула Старобжегокай, оттого и название озера - Старобжегокай. Но близость к столице Кубани способствовала тому, что озеро стало излюбленной зоной для отдыха и краснодарцев. Здесь можно покататься на катамаране и лодке. А еще есть пункт проката сапбордов - на них плавают стоя, управляя с помощью одного длинного весла.

Сапсерфинг - отличное занятие, чтобы обрести баланс и равновесие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, расположение озера идеально для этой водной дисциплины! Для катания на сапах больше подходят водоемы с минимальным ветром, ведь чем меньше ветер и течение, тем проще управлять доской, веслом и держать равновесие.

Озеро Старобжегокай находится в одноименном ауле в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, в 14 км от центра Краснодара и в 11 км от аула Новая Адыгея. Ближайшая остановка общественного транспорта «Аул Старобжегокай» находится в полукилометре от места назначения, но удобней добираться, конечно, на машине.

С пляжами Краснодара для водных развлечений разобрались. Теперь рассказываем, какие развлечения доступны на Черноморском побережье и какие места для этого подходят больше всего.

Геленджик. Пляж "Сады морей"

Самый благоустроенный пляж курорта с богатым выбором развлечений. Здесь есть школа парусного спорта «Сила ветра» и серф-центр. Идеальное расположение, благодаря которому здесь всегда дует ветер, необходимый для парусных видов спорта.

В парусной школе можно почувствовать себя настоящим капитаном и поучаствовать в четырехдневной парусной гонке. Цена от 30 тысяч рублей за человека.

Парусная регата. Фото: Евгения ГУСЕВА

Также здесь располагается первая сап-станция на курорте. Стоимость 1400 рублей. ‌Продолжительность 2 часа. Эффектные фотографии включены в стоимость.

Место находится в черте города, доехать легко и на автомобиле, и на автобусе. Ближайшая остановка к пляжу — «Южморгеология».

Адрес: улица Революционная, 54.

Геленджик. Пляж "Дельфин"

Бесплатный песчаный пляж, оборудованный специальными спусками в воду для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. На пляже также дежурят спасатели. Сюда стоит ехать ради того, чтобы полетать на флайборде.

Стоимость аренда доски средняя по региону – 15 минут обойдутся в 3,3 тысячи рублей, за час придется уже выложить до 9 тысяч рублей.

Адрес: от пересечения улиц Революционная и Прибойная до пересечения улиц Революционная и Курзальная. Тем, кто будет добираться на общественном транспорте, следует сойти на остановке «Стадион Спартак».

Сочи. Серф-станция «Вода»

Это старейшая серф-станция города и создана для тех, кто хочет все и сразу. Тут можно позаниматься сапсерфингом, виндсерфингом, каякингом и даже покататься на катамаранах. Полуторачасовое обучение, например, виндсерфингу обойдется в 3,5 тысячи рублей. Опытные серферы могут взять оборудование в аренду: полчаса – тысяча рублей, час – полторы. Вход на пляж также платный, а за отдельную плату можно арендовать шезлонги и пляжные зонтики.

В Краснодарском крае много серф-станций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зона отдыха находится в центре курорта. Можно добраться как на автомобиле, так и на автобусе, доехав до остановки «Парк имени Фрунзе».

Адрес: пляж отеля "Жемчужина"

Сочи. Серф-станция «Жемчужина»

Отличный вариант, чтобы «поймать волну». На этом пляже расположились школа виндсерфинга, яхт-клуб и прокат сапбордов. Цены на обучение средние.

Обучение с инструктором - 2,5 тысячи рублей за час. Прокат оборудования от 1 тысячи.

Сюда можно доехать и на личном, и на общественном транспорте, но стоит учесть, что пешком от остановки общественного транспорта «Стадион» до станции придется идти долго.

Адрес: улица Бзугу, 6.

Анапа. Кайт-школа «Кайтек»

На берегу Черного моря создана школа для обучения кайтингу - увлекательное развлечение, объединившее водный и воздушный экстрим. Здесь не требуются большие волны, как для серфинга, или сильный ветер - как для виндсерфинга. Кайт быстро завоевал сердца экстремалов, которые приезжают сюда за адреналином.

Кайтсерфинг выбирают те, кому хочется и полетать и поплавать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для новичков опытные инструкторы проведут тренировочные занятия. Обучаться можно большими группами до пяти человек (так дешевле – две тысячи за два часа тренировки) либо же в группах по два человека, стоимость в таком случае увеличивается вдвое.

Прокат оборудования в полной комплектации «кайт + трапеция + кайтборд» обойдется в 1,8 тысячи рублей за час либо же в пять тысяч рублей за весь день. За гидрокостюм, если нет своего, тоже придется накинуть сверху 200-600 рублей.

Находится школа в станице Благовещенской на косе Голенькой. Добраться можно только на автомобиле, автобусы сюда не ходят.

Адрес: Анапа, станица Благовещенская.