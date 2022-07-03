«Когда получим свой багаж?» Прилетевшие из Москвы в Сочи туристы остались без чемоданов

Багаж остался в Москве. Фото: Олег УМАРОВ

Начало отпуска для многих туристов, прилетевших в Сочи из Москвы, было омрачено. 2 июля путешественники прибыли на курорт. Только отдых не задался с самого начала. Люди остались без багажа после выхода из самолета. У многих сорвались планы. Кто-то планировал ехать дальше, кто-то - заселяться в гостиницы. Но вместо этого пассажиры рейса SU 1128 провели несколько часов в аэропорту, тщетно пытаясь получить чемоданы и сумки.

- Мы - пассажиры бизнес-класса. И должны получать багаж в приоритетном порядке. Но также, как и все остальные, ждем свои вещи, - возмущались гости курорта в соцсетях.

Но пассажиры напрасно атаковали представителей компании «Аэрофлот» в сочинском аэропорту. Оказалось, что багаж не был отправлен вместе с ними. Их чемоданы по неведомой причине остались в Москве.

- Аэропорт Сочи направил запрос в адрес авиакомпании и получил подтверждение, что багаж остался в аэропорту вылета. Авиакомпания «Аэрофлот» выясняет причины по данному событию с обслуживающей компанией в аэропорту Шереметьево, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Сейчас багаж отправлен в Сочи. Все вещи обещают развезти по адресам, которые указали пассажиры.