Женщину-лифтера уволят из Зиповской больницы в Краснодаре после скандала с пациентом

Женщину уволят из=за грубого разговора с пациентом. Фото: скриншот видео

В отделении урологии в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Краснодаре произошел неприятный случай. Мужчина-пациент хотел спуститься с третьего этажа и забрать пеленки из своей машины. Он вызвал лифт, потому что передвигается на инвалидной коляске. Но на улицу он так и не вышел. Когда подъемник приехал, дорогу ему преградила пожилая лифтерша. Женщина отказалась перевозить пациента, а потом и вовсе начала ругаться матом.

- Я не повезу, потому что не повезу, - объяснила свое решение лифтерша и закрыла двери лифта.

По словам мужчины, после разговора на повышенных тонах у него испортилось настроение, поднялось давление, и пошла кровь из носа.

- Я этой женщине ни одного грубого слова не сказал, разговаривал спокойно и уважительно. Так воспитали меня родители, - поделился пациент в соцсетях.

Терпеть хамство мужчина не стал и выложил видео своего общения с лифтершей. Оно моментально разлетелось по чатам. Руководство Зиповской больницы отреагировало на него моментально.

- Конечно, подобное поведение со стороны сотрудников недопустимо. Однако и ситуации, и пациенты бывают разные. Камеры внутреннего наблюдения помогут нам увидеть ситуацию с разных сторон, - сообщил главный врач краевой БСМП Николай Босак.

Руководитель больницы отметил, что сотрудница в любом случае будет уволена.

- Разговаривать и вести себя подобным образом нельзя ни при каких обстоятельствах, - отметил Босак.