На пляже в Сочи туриста избили арматурой и палками

С арендатором пляжа могут расторгнуть договор после массовой драки. Фото: скриншот видео

На пляже "Фрегат" туриста избили арматурой и палками. По предварительным данным, это были работники места отдыха.

Массовая потасовка началась после того, как две девочки 6 и 14 лет начали раздавать арбуз отдыхающим. Весь процесс они снимали на видео. Такое поведение не понравилось охране пляжа. Они начали грубо разговаривать с детьми и попросили их уйти. Тогда за девочек вступился старший брат Никита.

- Он чемпион Минска по самбо. Сначала раскидал тех, кто накинулся. Но потом набежала орда, человек 10, в том числе спасатели пляжа "Фрегат". Взяли железную арматуру и палки. И прямо на глазах у всех они избивали моего сына, - рассказала "КП" - Кубань" мама пострадавшего.

После разборок на пляж вызвали полицейских и скорую помощь. Медики отвезли молодого человека в реанимацию.

В администрации Сочи рассказали, что молодой человек госпитализирован в больницу № 4, его осмотрели врачи. В мэрии опровергли информацию о том, что молодой человек находится в реанимации.

- По версии охраны пляжа, молодой человек с сестрами пытались организовать незаконную торговлю фруктами, для полноты картины выясняются все обстоятельства произошедшего. Несмотря на возможную незаконность действий пострадавших, считаем поведение сотрудников пляжа недопустимым, в любых ситуациях должны быть адекватность и корректность действий, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

По словам властей, пострадавшим будет оказана необходимая помощь. С арендатором пляжа может быть расторгнут договор.

- Все виновные лица будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, вплоть до расторжения договора с пользователем пляжной территории, - заявили в пресс-службе.