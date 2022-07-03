Суперлуние-2022. Какие удивительные астрономические явления можно увидеть на Кубани в июле

В июле можно посмотреть сразу два звездопада. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый год на Кубани в летний период местных жителей и туристов удивляют невероятные астрономические явления. Некоторые из них видны невооруженным глазом, а к некоторым любители посмотреть на небо готовятся заранее.

В этот раз на Черноморском побережье за один месяц пройдет сразу три космических явления. Этот июль будет по-настоящему богат на астрономические зрелища, которые сможет увидеть любой желающий. Для этого нужно будет только отъехать в место с минимальным количеством света. Лучше всего отправиться за город: в поле, горы или на пустынный пляж.

- 12 июля начнется метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Его пик придется на 30 июля. В это время на звездном небе появятся до 16 метеоров в час, - рассказали в Московском планетарии.

Лучшее время для наблюдения за падающими звездами – час перед рассветом. В этот период небо становится максимально темным, поэтому свет от комет становится более ярким. Сейчас это примерно 3:42 ночи.

13 июля ожидается полнолуние. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет. Мы можем смотреть на него каждый месяц. Но в этот день Луна ближе всего приблизится к Земле за целый год. Огромный шар появится над горизонтом после 21:00. Около полуночи он достигает максимальной высоты над южным горизонтом. На протяжении всей ночи до самого восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец.

- На небосводе можно будет увидеть также две планеты. Они сопровождают Суперлуну 2022 года. Главное, чтобы погода была ясной. Тогда Сатурн и Юпитер будут видны невооруженным глазом, - сообщили в Московском планетарии.

На 17 июля придется начало активности метеорного потока Персеиды. Он достигнет максимальную силу в ночь с 12 на 13 августа. Мимо Земли последние метеоры пролетят 24 августа.

Что же касается Серебристых облаков, то они образуются на небе в июле. Это явление происходит из-за образовавшихся в верхних слоях атмосферы облаков. На высоте 70-95 километров они освещаются Солнцем, которое неглубоко опустилось за горизонт.

Полупрозрачные, похожие на огромные ватные шары светлые тучки иногда видны на фоне темного летнего неба. Каждый, кто их видит, является настоящим счастливцем, так как это явление не просчитаешь на картах. Его можно заметить, только остановившись и подняв голову к небу.