Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 4 июля 2022 года: в Сочи в массовой драке на пляже пострадал турист

Драка произошла на пляже "Фрегат" в Адлерском районе. Фото: скриншот видео

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 4 июля 2022 года. В Сочи работники пляжа "Фрегат" избили туриста палками и арматурой. Молодой человек отдыхал вместе со своей семьей. Его сестры 6 и 14 лет начали угощать арбузом посетителей пляжа, но это не понравилось работникам. В грубой форме они стали выгонять девочек. За них вступился старший брат.

По словам матери пострадавшего, на него напали около 10 человек. После массовой драки Никиту, 23-летнего самбиста из Минска, увезли в больницу. Он попал в реанимацию.

Позже в администрации Сочи подтвердили, что молодой человек был госпитализирован. Но травмы оказались не такими серьезными, как утверждала его мать. Лечение в стационаре молодому человеку не нужно.

- По версии охраны пляжа, молодой человек с сестрами пытались организовать незаконную торговлю фруктами, для полноты картины выясняются все обстоятельства произошедшего. Несмотря на возможную незаконность действий пострадавших, считаем поведение сотрудников пляжа недопустимым, в любых ситуациях должны быть адекватность и корректность действий, - отметили в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации курорта.

С арендатором пляжа, возможно, расторгнут договор.

В то же время сотрудники полиции задержали одного из участников массовой потасовки. Он был доставлен в отдел.

- Работники пляжа нанесли молодому человеку множественные удары. После этого они покинули место происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта, а также ищут остальных участников драки.