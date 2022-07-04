Бывшему начальнику в полиции на Кубани дали условный срок за взятки с водителей

Иван Гаврик. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Бывшего начальника отдела ГИБДД по Староминскому району Кубани 35-летнего Ивана Гаврика арестовали в ноябре прошлого года. Его обвинили сразу по нескольким эпизодам получения взятки и превышения должностных полномочий.

- Он заводил знакомства с местными предпринимателями, которые специализировались на грузоперевозках по стране и району, предлагал за деньги свое покровительство, - рассказывал в ноябре "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Причем ставка высокопоставленного полицейского была всегда разная.

- У одного из предпринимателей он потребовал 45 тысяч рублей за бездействие, а у другого - уже 270 тысяч. Пока следствие предполагает, что это обуславливалось значимостью нарушений правил дорожного движения. Кто-то едет, к примеру, по трассе с перегрузом, а кто-то превышает скорость, игнорируя камеры видеонаблюдения, потому что у него есть "крыша" в виде начальника районного ГИБДД, - пояснял собеседник "КП" - Кубань".

К слову, как только Гаврика заподозрили в крышевании грузоперевозчиков, его уволили по статье. "В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел" - такая формулировка появилась в его личном деле в июне этого года.

В суде все эти факты подтвердились. А сам Гаврик полностью признал вину.

Чем заслужил снисхождение суда.

- Рассмотрев материалы дела, суд счел вину подсудимого доказанной, - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Гаврику дали три года колонии условно. При этом три года он не сможет занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Надо сказать, что сам бывший полицейский - уроженец Благовещенска. Он окончил Ростовский юридический институт и рассказывал с гордостью, что в ГАИ пошел по стопам отца. Карьеру Гаврик завершил в звании майора, прослужив в органах 17 лет.