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Общество4 июля 2022 17:13

Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать скважину в Тихорецком районе за краевые средства

Треть станицы Алексеевской уже две недели сидит без воды
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Появилась возможность вернуть жителям воду быстрее

Появилась возможность вернуть жителям воду быстрее

Треть станицы Алексеевской в Тихорецком районе осталась без воды из-за аварии на скважине. Ранее об этом сообщала «Комсомольская правда». А сегодня на планерном совещании к губернатору с просьбой о помощи обратился глава района Анатолий Перепелин.

Руководитель муниципалитета объяснил, что объект находится в собственности компании «Энергосервис», которая признана банкротом. Руководство предприятия не принимает мер по устранению аварии.

- На капремонт скважины требуется порядка 5 млн рублей. Чтобы на проведение работ можно было направить бюджетные средства, на территории станицы 4 июля с 17:00 введен режим повышенной готовности, - сообщил Перепелин.

Глава края отреагировал на проблему и поручил выделить деньги из краевого бюджета.

- Бесперебойное водоснабжение жителей – это наша первоочередная задача. Такие точечные проблемы необходимо решать оперативно. Нужно в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда, - поручил Вениамин Кондратьев своему первому заместителю Игорю Галасю.

Ранее предполагалось, что вложить бюджетные средства в капитальный ремонт скважины можно только после того, как объекты водоснабжения перейдут от предприятия-банкрота на баланс муниципалитета – пришлось бы ждать год. Но местные власти нашли выход из ситуации и ввели режим повышенной готовности. Планируется восстановить водоснабжение в максимально короткие сроки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Треть станицы на Кубани осталась без воды из-за аварии на скважине

Наладить водоснабжение без перебоев здесь удастся только через год, и вот почему (читайте далее)

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