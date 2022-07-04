Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать скважину в Тихорецком районе за краевые средства

Появилась возможность вернуть жителям воду быстрее

Треть станицы Алексеевской в Тихорецком районе осталась без воды из-за аварии на скважине. Ранее об этом сообщала «Комсомольская правда». А сегодня на планерном совещании к губернатору с просьбой о помощи обратился глава района Анатолий Перепелин.

Руководитель муниципалитета объяснил, что объект находится в собственности компании «Энергосервис», которая признана банкротом. Руководство предприятия не принимает мер по устранению аварии.

- На капремонт скважины требуется порядка 5 млн рублей. Чтобы на проведение работ можно было направить бюджетные средства, на территории станицы 4 июля с 17:00 введен режим повышенной готовности, - сообщил Перепелин.

Глава края отреагировал на проблему и поручил выделить деньги из краевого бюджета.

- Бесперебойное водоснабжение жителей – это наша первоочередная задача. Такие точечные проблемы необходимо решать оперативно. Нужно в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда, - поручил Вениамин Кондратьев своему первому заместителю Игорю Галасю.

Ранее предполагалось, что вложить бюджетные средства в капитальный ремонт скважины можно только после того, как объекты водоснабжения перейдут от предприятия-банкрота на баланс муниципалитета – пришлось бы ждать год. Но местные власти нашли выход из ситуации и ввели режим повышенной готовности. Планируется восстановить водоснабжение в максимально короткие сроки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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