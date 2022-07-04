Олимпийская ночь Сочи

Фото: Игорь СИЗОВ

Ровно 15 лет тому назад, в ночь с 4 на 5 июля 2007 года, на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале город Сочи был избран столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Миллионы граждан России встретили это сообщение у экранов своих телевизоров с неописуемым восторгом. А главным центром торжеств стала Театральная площадь Сочи, где итогов голосования ожидали более тридцати тысяч человек, приехавших из разных уголков страны.

Фото: Игорь СИЗОВ

Эта ночь останется со мной навсегда! Она была теплой, южной и счастливой. В ней воедино сплелись напряженные переживания, робкая надежда на успех, тревожное ожидание, а затем радость победы, объединившей всех граждан нашей Родины. Мы – лучшие! Мы выиграли Олимпиаду! Она пройдет в Сочи! Победа за нами! Давайте фейерверк!

Фото: Игорь СИЗОВ

Но обо всем по порядку. Мы приехали с дочерью на Театральную площадь заранее, и все-таки опоздали. Множество людей собралось возле установленной накануне сцены и двух огромных плазменных экранов. Сменяя друг друга, на сцене шли выступления знаменитых спортсменов, концертные номера шоу-программы, на экранах показывали прямые репортажи с сессии МОК в Гватемале. У всех собравшихся на устах было только одно – неужели мы не победим на этот раз? Мы такими трудными годами заплатили за то, чтобы страна выбралась из экономического кризиса 90-х, начала потихоньку возрождаться и наращивать свой потенциал. Вместе, всей страной мы упорно трудились ради этого. Всей Россией вышли на олимпийскую гонку. Всей Россией!

Фото: Игорь СИЗОВ

Не знаю, случайно так получилось, или удачно была реализована режиссерская заготовка, но ведущий праздника, телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев вдруг спросил:

- А есть ли тут мои земляки из Подмосковья?

- Мы из самой Москвы! – закричал в ответ высокий рыжий парень.

- Привет из Самары! – хором проскандировала компания молодых хохочущих женщин.

- А есть тут кто из Перми? Есть кто с Урала?

- Северяне, а мы что молчим?

- Мы из Сибири, здрасьте…

- А мы из Ростова-на-Дону! Донской край болеет за Сочи!

- Краснодар не забудьте! – прокричала высокая девушка, нарисовавшая на щеке российский флажок.

Это было так здорово, вдруг ощутить себя частичкой великой страны, собравшейся вместе на одной площади.

В конкурсе олимпийских столиц тогда участвовали австрийский Зальцбург, южнокорейский Пхенчхан и российский Сочи. Накануне правительством России была утверждена федеральная целевая программа «Развитие города Сочи как горноклиматического курорта на 2006 – 2014 годы». В Международный олимпийский комитет (МОК) была подана заявка, включавшая масштабный план по подготовке города к проведению олимпийских состязаний в малейших деталях. На сессию МОК в Гватемалу отправилась солидная делегация, в состав которой входили как известные политики, так и наши кумиры, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Светлана Журова, Евгений Плющенко. Более того, в Гватемалу лично прилетел президент России Владимир Путин, и его встречи, как выяснилось позже, оказали решающее значение в итоговом выборе. Все уже знали, что лидер нашей страны свободно говорит на немецком языке, довольно бегло объясняется на английском, но тут он вдруг заговорил на официальном языке МОК – французском, это был приятный сюрприз.

- Всем известно, что в России мы умеем превращать спортивные состязания в великолепные зрелища, знаем, как это делать. В последние годы мы провели более сотни крупных международных спортивных состязаний, все они прошли успешно! Мы заверяем, что выбор Сочи станет самым лучшим выбором, – заявил Владимир Путин во время встречи с членами МОК.

В моем блокноте в ту ночь появилось множество разных записей, сделанных торопливой рукой. В толпе толкались, делая это весело и беззлобно, и что-то записать основательно не удавалось. Но вот, спустя годы, перечитываю эти неровные строчки, и на душе становится теплее. «Наши привезли в Гватемалу ледовый каток! Всем предлагают покататься! Ну, даем жару...». « Молодой парень поднял на одно плечо девочку, на другое - пацана. На всех надеты олимпийские майки Сочи…». «На большом экране показали главную площадь Зальцбурга. Там идет дождь, собралось не более сотни человек под зонтиками. Настроение у них кисловатое…». «Девушка на Театральной площади Сочи целуется с морячком прямо под лозунгом «Вместе мы победим!» А что, они, пожалуй, точно победят…». «Вот новое сообщение по телевидению - Зальцбург занял третье место, в финале остались мы и корейцы из Пхенчхана. Что же тянет МОК волынку с объявлением результатов! Скорее бы…».

Фото: Игорь СИЗОВ

Когда маленькая гватемальская девочка, 11-летняя гимнастка Анна София Гомес понесла пакет с результатами голосования президенту МОК Жаку Рогге, мы вдруг взялись за руки и затаили дыхание. Оравшая на все голоса огромная площадь замерла, только бешено колотились наши сердца.

- Международный комитет имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи! – показал Жак Рогге листочек с названием нашего города.

Что? Сочи? Да неужели? Сочи! Сочи! Сочи! Все заорали от радости что-то напоминающее знаменитое русское «Ура!». И мне вдруг захотелось плакать от радости! От пережитого и спавшего вдруг напряжения. От любви к моей порой такой несчастной, порой такой непутевой, но при этом такой любимой и прекрасной Родине. И ко всем ее людям, ставшим вдруг близкими в эти минуты!

Театральная площадь Сочи ликовала! Два сержанта полиции из оцепления отплясывали какой-то дикий танец! Барабанщик на сцене встал на руки! Девочка с российским триколором на щеке размазывала разноцветные слезы. Толстая тетка в белом халате бесплатно раздавала всем мороженое! Потом по боковой улице промчались «Жигули», из окна которых был выставлен российский флаг. И вскоре такими флагами стала расцветать вся площадь!

Да, еще был один штришок. На тротуаре замерли в онемении три телеоператора-корейца из Пхенчхана. В глазах была пустота! Отчаяние! Горечь! И их тут же все начинали утешать, хлопать по плечу, не расстраивайтесь, дескать, парни, все бывает на свете! В следующий раз обязательно победите и тоже получите право на Олимпиаду! Пойдемте лучше по пиву ударим! Мы угощаем, разумеется! У нас сегодня праздник! У всей России!

Самая лучшая ночь в истории Сочи сменялась утром! Первым утром олимпийской столицы 2014 года. Мы победили! Точнее, все вместе мы победили! Ура!