Звезда команды Сергея Галицкого заявил, что уход тренера стоил «Краснодару» победы в чемпионате России

Рамирес Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Чемпионат России по футболу стартует уже через неделю. Команда Сергея Галицкого активно готовится к новому сезону.

Прошлой весной она пережила масштабную перезагрузку. Тогда за неделю команду покинули тренеры и легионеры. Одни расторгли контракты, другие – заморозили.

Так поступили Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Кайо и Гжегож Крыховяк. Спустя три месяца они вернулись на Кубань. А эквадорец даже сделал сенсационное заявление.

- При Даниэле Фарке «Краснодар» боролся бы с «Зенитом» за чемпионство. Это был бы самый сильный «Краснодар», у Фарке вообще другой менталитет, топ-специалист, – заявил защитник в разговоре с «РБ Спорт».

Защитник признался, что ждал возвращения на Кубань. Его соглашение с «Краснодаром» действует еще два года. И уезжать из России вновь он не планирует.

- На наделе поеду на МРТ, и если все будет хорошо, то приступлю к тренировкам с командой, – заключил футболист.

Отметим, что Даниэль Фарке возглавил «Краснодар» прошлой зимой. Он принял «быков» после отставки Виктора Ганчаренко, но не провел ни одного официального матча. Вместе с тренерским штабом немец укатил на родину в марте. Он объяснил это желание быть с семьей.

Напомним, что весной «Краснодар» возглавил Александр Сторожук. Он был исполняющим обязанности главного тренера, но лишился приставки после завершения сезона. Его «быки» завершили на четвертом месте в чемпионате России.

Также на Кубань вернулся Гжегож Крыховяк. По данным сайта «Матч ТВ», он инициировал отъезд легионеров из «Краснодара» весной. Якобы поляк собрал иностранцев и предложил покинуть Россию. Позже капитан «быков» эту информацию опроверг.

Накануне Гжегож Крыховяк сыграл за «Краснодар». Это случилось впервые за четыре месяца. Он появился на поле в товарищеской игре против «Форте» (2:1) из Таганрога.