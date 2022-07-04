Больше трехсот семей получили ключи от новых квартир в ЖК "Достояние"

Фото: Анастасия Шашкина

Яркая праздничная церемония вручения ключей от квартир 9-го литера состоялась в семейном квартале «Достояние» в эти выходные. Один из самых современных микрорайонов Краснодара продолжает пополняться новыми жителями. 323 семьи сделали выбор в пользу современной архитектуры и комфортного благоустройства.

Фото: Анастасия Шашкина

Живая музыка, увлекательные мастер-классы, активности для детей и взрослых, подарки от от группы компаний «ЮгСтройИнвест». Собственникам новых квартир 9-го литера ЖК «Достояние» это новоселье запомнится яркими эмоциями.

Фото: Анастасия Шашкина

Фото: Анастасия Шашкина

Для всех, кто однажды попадает в этот микрорайон, выбор будущего жилья становится очевиден. Так произошло и с собственниками новых квартир 9-го литера «Достояния». Современное благоустройство, развитая социальная инфраструктура. Здесь хочется остаться каждому, кто ценит комфорт и время, проведенное с близкими.

Фото: Анастасия Шашкина

Квартиры в «Достоянии» — это различные варианты планировок, уютные и функциональные студии, однокомнатные, просторные двушки и трехкомнатные.

В новых квартирах уже есть:

- качественная предчистовая отделка;

- стены, готовые к покраске или поклейке обоев;

- полная электроразводка;

- установленные розетки и выключатели;

- проложенные трубы водоснабжения и канализации.

Фото: Анастасия Шашкина

Фото: Анастасия Шашкина

Неповторимую атмосферу создает стильный дизайн лифтовых холлов: декоративная штукатурка, зеркала в пол, современные бесшумные лифты.

Фото: Анастасия Шашкина

Возможность отлично отдохнуть с семьей или в компании друзей в нескольких минутах от дома — ещё одна причина, по которой выбирают квартиры именно здесь. Поблизости есть школьная аллея с уютными беседками, качелями, стильными лавочками. И уже полюбившаяся жителям квартала и многим краснодарцам центральная прогулочная аллея с арт-объектами, фонтаном, качелями, просторными лавочками, ландшафтным дизайном и стрит-артом. Это пространство идеально для вдохновения и даже создания контента для соцсетей!

Фото: Анастасия Шашкина

В шаговой доступности от 9-го литера — детские и спортивные площадки. Рядом детский сад «Пчелка» на 300 мест, который был открыт в прошлом году. Сейчас его уже посещают юные жители микрорайона!

Кроме того, на территории «Достояния» строится большая современная школа на 1550 мест и будут возведены ещё два детских сада на 300 мест каждый.

Виталий Иванов, главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест»:

«Развитие социальной инфраструктуры и применение новых технологий в строительстве — приоритет группы компаний «ЮгСтройИнвест». Больше 19 лет застройщик создает качественную жилую среду для сотен тысяч семей. Архитектура в европейском стиле, единый дизайн-код, подземный и многоуровневый паркинги, удобная транспортная развязка. Жители этого микрорайона уже успели оценить, насколько комфортным может быть каждый день в «Достоянии». Теперь это смогут сделать и новоселы 9-го литера».

Фото: Анастасия Шашкина

В микрорайонах, которые созданы группой компаний «ЮгСтройИнвест», хочется остаться жить! От большинства типичных новостроек их отличает современный дизайн, европейская архитектура, доступная социальная среда, новые технологии строительства.