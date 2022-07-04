Каневской элеватор отметил столетие

Вековой юбилей отметил элеватор в Каневской Фото: Сергей ПЕТРОВ

ООО «Каневской элеватор» (входит в ГК «Концерн «Покровский») отметил вековой юбилей. Руководству и сотрудникам главного зернохранилища района удалось не только сохранить предприятие, но и вдвое увеличить его производительность по сравнению с рекордным советским периодом работы.

К этой дате Каневской элеватор подходит в числе самых продуктивных и современных компаний агропромышленного комплекса Кубани.

Элеватор начинался с приемного пункта в 1922 году

История Каневского элеватора началась в 1922 году, когда в станице Каневской был открыт заготовительный пункт зерна. В прошлом в его книге памяти были разные страницы: об успехах и тяжелых временах, взлетах и падениях. Для многих жителей станицы работа на элеваторе было делом семейным. На нем и сейчас трудятся династиями. Сегодня это крупная передовая компания, которая реализует собственные научно-исследовательские проекты и внедряет лучшие технологии для повышения эффективности бизнеса.

Так предприятие выглядело в 1929 году

Составляющих такого рентабельного долгожительства много. Одно из них – эффективное руководство. Управляющая ООО «Каневской элеватор» Любовь Недилько не только сумела дать элеватору и комбиркомовому заводу в его составе вторую жизнь, но и собрать молодую команду и вырастить новых профессионалов, радеющих за производство.

- С момента включения Каневского элеватора и комбикормового завода в группу компаний «Концерн «Покровский» в 2017 году в модернизацию предприятия было инвестировано шестьдесят миллионов рублей. Был проведен капитальный ремонт здания завода, установлено высокотехнологичное оборудование, создана собственная испытательная лаборатория. Сейчас комбикормовый завод производит до 120 тысяч тонн продукции в год. И второй фактор, которым я особенно горжусь,— это коллектив специалистов, созданный на Каневском элеваторе. Средний возраст нашей команды — тридцать лет. По нынешним временам Каневскому элеватору удалось невозможное: оставить на селе молодых специалистов. Ребята горят своей работой, предлагают и реализуют свои идеи по усовершенствованию процесса производства, стремятся к новому, постоянно учатся. Кадры — одна из главных составляющих успеха предприятия, я в этом твердо убеждена, - говорит Любовь Недилько.

В прошлом году Каневской элеватор победил в номинации «Решение проблемы» первой в России премии за успехи по внедрению бережливых технологий LEAN Pro Forum Awards.

Это прием урожая в 1983 году

Независимые эксперты, которые вошли в состав жюри премии, признали опыт из Каневской достойным первого места в одной из самых сложных категорий. А между тем к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» предприятие присоединилось всего год назад. За время участия было выявлено более сорока проблемных участков Решения по их устранению разработали и внедрили. В итоге уже на первом этапе предприятию удалось добиться заметных результатов: производительность комбикормов увеличилась без финансовых затрат сразу на шестнадцать процентов.

- В целом благодаря внедрению бережливых технологий мы планируем к 2024 году увеличить производительность труда на заводе на 30,4 процента, а выручку — на 24,2 процента, - продолжает руководитель.

А так элеватор выглядит сегодня

К слову, применение новых стандартов на производстве сотрудники сначала восприняли с опаской. Многие работали на производстве годами и были уверены, что все делается правильно. Другие боялись, что борьба за технологичность приведет к сокращениям и автоматизированные процессы заменят людей. Но увидев первые результаты, персонал включился в переходные процессы, руководству стали поступать рационализаторские предложения, появился драйв. Но главное, появилось понимание, что к идеям прислушивается начальство, а дельные предложения - поощряются. Те, кто сейчас стоит у руля технологических мощностей на элеваторе, начинали свой трудовой путь с самых низов.

Начальник производственного участка ООО "Каневской элеватор" Алексей Кирячко один из молодых специалистов Фото: Сергей ПЕТРОВ

- Мне только 30 лет, и я сам порой удивляюсь, как быстро сложилась моя карьера на Каневском элеваторе. Я пришел на элеватор слесарем, а когда предприятие стало частью «Концерна «Покровский» здесь все изменилось. Мои предложения заметили, и сейчас я руковожу производственным участком, - рассказывает начальник производственного участка ООО "Каневской элеватор" Алексей Кирячко.

Праздновали здесь же - перед элеватором Фото: Сергей ПЕТРОВ

На празднике, посвященном столетию элеватора, собрались ветераны труда и пенсионеры предприятия, а также молодые специалисты, которые подхватили эстафету и уверенно ведут родной для них всех «Каневской» в новый век – современный и технологичный, зарабатывают заслуженные федеральные и региональные награды. Это стало самым символичным моментом дня: преемственность поколений - не пустые слова.

Предприятие регулярно получает награды

Справка «КП»

Элеваторный бизнес ГК «Концерн «Покровский» включает в себя пять предприятий, расположенных на Кубани: АО «Албашский элеватор», ООО «Каневской элеватор», ООО «Лабинский элеватор», ЗАО «Старощербиновский элеватор» и АО «Степнянский элеватор». Они могут принимать, обрабатывать и хранить урожаи зерновых, зернобобовых и масличных культур. Объем единовременного хранения – 500 тыс. тонн, грузооборот зерна – 1,6 млн тонн в год. В структуре элеваторных мощностей Краснодарского края группа компаний занимает долю в 19%.

В коллективе много молодых

В связи с растущим спросом на отечественную продукцию АПК концерн планирует расширить производственные мощности, что позволит обеспечить кубанских сельхозпроизводителей качественными кормами на 100% местного производства. В 2021 году Каневской элеватор запустил в производство новую линейку комбикормов для личных подсобных и фермерских хозяйств, а на 2022-й запланировано открытие собственных магазинов в районах Краснодарского края.