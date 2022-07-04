Где поесть в Геленджике 2022: топ-10 мест, где вкусно и недорого

На курорте разнообразие кухни

Геленджик славится своей красотой и солнечным настроением. Город расположен вокруг обширной бухты, защищенной горами. Атмосфера так и манит своими кафе и ресторанами на набережной. Именно в них можно насладиться спокойными видами на море, да еще и вкусно покушать.

В Геленджике есть заведения общепита на любой вкус: столовые, кафе с живой музыкой или развлекательными программами, - одни привлекают посетителей доступными ценами, другие - обстановкой.

Некоторые из них работают круглогодично, другие же открываются только на лето. Выбрали для вас десять мест, где можно вкусно и недорого поесть.

1. Кафе «Прохлада»

Адрес: ул. Революционная, 15а.

Средний чек: 1000 рублей

Кафе находится на набережной курорта, гостей здесь принимают с 9 утра и до полуночи. Просторное и уютное заведение с разнообразным меню. Здесь богатый выбор блюд из морепродуктов, к столу подают горячие салаты, при вас делают алкогольные коктейли и шашлыки на мангале. Все это не оставит равнодушным даже искусного ценителя еды. Гостей по вечерам радует живая музыка в исполнении различных групп.

2. Ресторан «Магнолия»

Адрес: Приморский бульвар, 15

Средний чек: от 1500 рублей

Ресторан славится своим итальянским стилем. Удачное расположение заведения дает насладиться морским воздухом и легкой ненавязчивой музыкой. Интерьер выполнен в стиле европейской гостиной, идеально подходит для романтических свиданий и тихих спокойных ужинов. Двери сюда открыты с 8 утра до полуночи.

3. Столовая «СССР»

Адрес: ул. Первомайская, д. 8

Средний чек: 500 - 600 рублей

Уникальное название и оформление столовой вызывает особый интерес. Атмосфера – будто попадаешь в 90-е. А главное вкусно и финансово выгодно. В ассортименте есть котлеты, супы, блюда из грибов, интересные закуски, для любителей даже готовят молочные каши. В общем, меню привлечет не только взрослых, но и детей. Покушать в столовой можно с 8 утра до 21 вечера.

4. To2ko

Адрес: ул. Революционная, 6

Средний чек: от 500 рублей

Многие, приезжая на отдых, оставляют неизмененным фаворитом японскую кухню. Любителям азиатской кухни советуют именно это заведение. Заядлые фанаты такой еды отмечают, что Том Ям и Удон с морепродуктами здесь – самая приближенная версия к тайскому оригиналу. Кроме этого, из заведения можно заказать доставку еды прямо в номер.

5. «Хата Казака»

Адрес:

Средний чек: от 1000 рублей

Лучшее заведение с кубанской атмосферой для тех, кто хочется окунуться в домашнюю обстановку. Здесь вкуснее всего готовят борщ и вареники. Кроме этого, в кафе хвалят шашлык, ну и бодрящую музыку. Также при посещении ресторана гостям делают комплимент от заведения в виде стопки с самогоном и сальца на хлебе. Что может быть прекраснее.

6. Миндаль.

Адрес: ул. Черноморская, 2

Средний чек: от 500 рублей.

Манящий аромат утреннего кофе завлекает гостей уже с порога. В кафе приятная обстановка и разнообразное меню с выпечкой. Здесь можно поесть французские круассаны, панкейки, блины. А также порадовать свой желудок легким завтраком и быстрым перекусом. Посетить заведение можете ежедневно с 7:30 – 23:00.

7. «На круче»

Адрес: ул. Черноморская набережная, 8.

Средний чек: от 2000 рублей.

Незабываемым станет для вас вечер в ресторане «На круче». В заведении роскошный интерьер, потрясающий панорамный вид на море, изысканное меню. Множество блюд средиземноморской, европейской, французской, кавказской, вегетарианской кухни. Разнообразие окунет вас в разные уголки мира, а потрясающий вкус сохранит ваши воспоминания о приятно проведённом вечере.

8. «Фьюжн»

Адрес: ул. Революционная, 53 (этаж 8)

Средний чек: от 1000 рублей.

Приятная атмосфера с великолепным панорамным видом на бухту Геленджика. Живая музыка придаст легкость вечеру и романтическую обстановку. Кухня: европейская, итальянская, средиземноморская. Винный бар изумляет, каждый может сделать выбор на свой вкус и предпочтение. А еще фишка - огни ночного города с высоты восьмого этажа, - виды оставят удивительные впечатления.

9. Пицца «Марио»

Адрес: ул. Херсонская, 1в

Средний чек: от 550 рублей.

Заведение славится своим непередаваемым и восхитительным вкусом пиццы. Открытая терраса с видом на набережную – потрясающая атмосфера для полноценного отдыха. Здесь, помимо пиццы, предлагают разнообразное итальянское меню для детей и взрослых. Есть также бургеры и домашние колбаски. Многие гости считают фаворитом данное кафе и, приезжая на отдых, снова его посещают.

10. Итальянский ресторан «Сицилия»

Адрес: ул. Крымская, 3, корп. 2

Средний чек: от 1000 рублей.

Уютный ресторан в итальянском стиле. А меню шире – здесь предлагают не только итальянскую кухню, но и японскую. Ресторан сетевой и очень популярный в городе. В заведении есть детская комната, что позволит спокойно провести время даже в компании малышей.