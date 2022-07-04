Собакам здесь не место. Туристов возмутило купание домашних питомцев на пляжах в Анапе

Присутствие собак не нравится туристам. Фото: скриншот видео

В летний отпуск туристы часто везут с собой домашних питомцев. Оставить их дома не с кем, а гостиницы для животных – удовольствие не из дешевых. Если кошку-путешественницу еще можно оставить в номере, то собаке нужен простор. Дамы с собачками выходят на набережные и парки курортов, но не только. Своих любимцев они приводят на многолюдные пляжи. А там грех четвероногого не искупать.

- Это ужас один. Мы не хотим купаться вместе с собаками. Рядом бегают маленькие дети, а вдруг пса переклинит, и он укусит ребенка? – возмущаются посетители пляжей в Анапе.

Картину морского купания они сняли на видео. На нем сразу несколько собак-купальщиц, одна – внушительных размеров, остальные поменьше, но все без намордника.

- Еще и антисанитарию разводят со своими собаками. Она сделала свои дела, а хозяева песочком накрыли – и все дела, - говорят курортники.

Вечный спор между собачниками и теми, у кого нет лохматого друга, разрешили в Краснодарском крае в 2014 году. По региональным законам, приводить пса на пляж нельзя. Лучше оставить своего любимца дома.

- Пляж – это не зоопарк. Он предназначен для отдыха людей, но не домашних животных. Собаки должны выгуливаться в специально отведенных местах, которые предусмотрены в каждом районе или городе. Хозяева должны обеспечить безопасность для окружающих, то есть на животном должен быть намордник. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность, - рассказал «КП» - Кубань» управляющий партнер АБ «Правовой статус» адвокат Алексей Иванов.

Если собака все же появилась в неположенном месте, то хозяина может ждать штраф от 1000 до 2500 рублей. За повторное нарушение – от 2000 до 3000 рублей.