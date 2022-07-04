Поднос – Louis Vuitton, стенка – Versace. Квартира в Сочи вызвала оторопь даже у олигархов

Скриншот youtube.com/Я Дома!

Ценник на недвижимость в Сочи растет по часам. Чек за квадратный метр на курорте уже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. И риелторы убеждены, что это не предел.

Ажиотаж такой, что люди покупают даже гаражи. Они здесь – жилые. На первом этаже – кухня, на втором – спальня и зона отдыха.

Цена вопроса – от двух миллионов рублей. В зависимости от квадратуры и расположения. Чаще всего, это обычные гаражные кооперативы.

Но на курорте полно и элитной недвижимости. Квадратные метры здесь уходят за сотни тысяч рублей. И это – на этапе эскиза, когда на объекте даже нет строителей.

Ценник растет вместе с домом. Самые дорогие квартиры – у моря. Хочешь красивый вид – плати миллионы рублей. За квадрат, конечно.

Причем даже такие лоты уходят с молотка за считанные дни. И они того стоят. «КП» – Кубань» нашла самые дорогие апартаменты курорта. Они расположены около морского порта Сочи.

Цена вопроса – 190 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает панорамный вид на Черное море и 170 квадратов свободной планировки.

По словам риелторов, эта цена вызвала оторопь даже у известных олигархов. Оказалось, они не готовы платить миллионы рублей за красивый вид.

Бонусом идут сразу две террасы. Первая объединяет спальни, вторая – продолжает кухню. Везде – диваны из Италии. Они делались на заказ.

Скриншот youtube.com/Я Дома!

Здесь даже дверь обита шпоном ореха. За ней – огромные встроенные шкафы от Poliform. Они делались на заказ. Цена каждого начиналась от миллиона рублей.

Особое внимание – стенам в кухне-гостиной. Казалось бы, обычный керамогранит. Он продается практически во всех хозяйственных магазинах. Но только не этот. Его делали на заказ – от Versace. Есть даже гравировка.

Скриншот youtube.com/Я Дома!

Напротив – картина. Натуральное серебрение. Цена вопроса – от миллиона рублей. Это авторская работа популярного художника.

Скриншот youtube.com/Я Дома!

Отдельное внимание – третьей спальне. Она совмещена с ванной. В прямом смысле. Их разделяет тонкая стена из стекла. Прямо из ванны – панорамный вид на море.

Скриншот youtube.com/Я Дома!

Рядом стоят цветы. Кажется, что они находятся в сумке. Но это – ваза от Louis Vuitton. Найти такую в свободном доступе просто нереально.

Рядом – сервиз. И тоже – от Louis Vuitton. И все это – за 190 миллионов рублей. Бонусом, по словам продавца, идет морской пейзаж. И он здесь безумно красив.