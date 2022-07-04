Древние черкесские сады хотят сделать визитной карточкой Адыгеи

Многие деревья, цветущие по сей день, посажены более 200 лет назад предками современных адыгов, Фото: https://t.me/muratkumpilov

Черкесские сады являются важным элементом культурного наследия Адыгеи. Многие деревья, цветущие по сей день, посажены более 200 лет назад предками современных адыгов. В республике принята инициатива по сохранению исторического памятника.

- Это уникальнейшее явление природы и мировой культуры, - подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Черкесскими садами восхищались многие путешественники, позднее – ученые Николай Вавилов и Иван Мичурин, Петр Жуковский, который назвал наш регион прародиной основных плодовых культур всей Евразии.

Старинные черкесские сады располагаются в поселке Каменномостском. Именно здесь порядка 150-200 лет назад были высажены плодоносящие грушевые деревья и яблони. Величие этого места столь велико, что даже имеет собственный праздник.

Традиционно в середине августа в Адыгее отмечается день «Черкесской груши». Жители и гости республики приезжают сюда для участия в конкурсах по приготовлению блюд с использованием груши. А также для экскурсии по древним садам.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в естественных условиях сохранилось всего 5-7% садов. Причиной их исчезновения стали изменения климата, зарастания лесов сорняками и плетущимися кустарниками. Немаловажным фактором является и вырубка древних деревьев.

- Предложено провести учет старинных черкесских садов, принять меры по предотвращению вырубок и обеспечению ухода за садами, разработать программу или проект сохранения черкесских садов, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Глава Адыгеи подчеркнул необходимость научного описания и изучения садов с нанесением их на карту. После определения их точного местонахождения территорию оборудуют беседками и экотропами. Кроме того, было дано поручение по проведению экоакции по очистке и благоустройству исторического памятника.

- Древние черкесские сады должны стать еще одной визитной карточкой Адыгеи. Это даст новый импульс к развитию просветительского и этнографического туризма, позволит гостям республики познакомиться с древними обычаями и традициями населения республики, - сообщил Мурат Кумпилов.