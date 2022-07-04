Эколог объяснил, чем опасны акулы в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это жуткое видео разлетелось по социальным сетям еще пару дней назад. На кадрах видно, как туристка бьется в ужасе в воде. Она стала жертвой акулы. Огромная рыба сразу откусила женщине руку и ногу. И только тогда отпустила.

На помощь туристке сразу бросились спасатели. На пляж прибыла карета скорой помощи. Но спасти женщину врачи не успели. Она умерла от потери крови.

Туристы сразу забили тревогу. Они заявили, что видели акул в Черном море. По соцсетям сразу поползли слухи, что рыбы уже нападали на людей. Не было только фактов.

«КП» – Кубань» обратилась к члену экологического совета при губернаторе Кубани Вениамину Голубитченко, чтобы узнать, чем опасны акулы на побережье Черного моря.

- Исконно у нас есть один вид акул – катран. Она совершенно неопасна для человека. Рот у нее большой. Она сама по себе не очень крупная: в среднем 1,5 метра, редко – 2, – отметил эксперт.

Он добавил, что катраны питаются другими рыбами. Люди их просто не интересуют.

- Они никогда не нападают. Изредка бывали случаи захода акул из Средиземного моря. Но я не слышал, чтобы они были опасны для людей, – заключил Вениамин Голубитченко.

Отмечается, что катранов практически нереально увидеть у берега. Они плавают в открытом море. То есть встретить акул можно во время прогулки.

Спасатели советуют людям воздержаться от контакта с катранами. Предсказать поведение рыбы нельзя. Проще избежать сближения и ограничиться парой кадров на расстоянии.