«Загнала в туалет и отрезала волосы». Педагог центра развития в Краснодаре изуродовала 9-летнюю девочку за плохое поведение

Педагог отрезал волосы ребенку. Фото: личный архив семьи

За детские шалости – суровое наказание. Педагог развивающего центра в Краснодаре лишил 9-летнюю школьницу роскошных локонов из-за того, что девочка якобы стучала в дверь ее кабинета. Лена (имя изменено по требованию законодательства) гуляла с друзьями-мальчишками. В какой-то момент они спустились на цокольный этаж их дома, где находилась небольшая студия для детей. Ребята стали шуметь и вели себя достаточно громко. Сначала кричали, потом стали тарабанить в дверь. В какой-то момент нервы учителя не выдержали, она вышла из помещения, схватила первого попавшегося ребенка и закрыла в туалете.

- Потом женщина пошла за ножницами, а когда вернулась, то искромсала дочери все волосы. Ребенок настолько испугался, что притих и обмочился прямо там, - сообщила «КП» - Кубань» мама пострадавшей Анна Сороко.

После жестокого урока девочка вернулась домой в шоковом состоянии и в слезах, и все рассказала родителям. Мама пошла в развивающий центр, который находится в их доме, чтобы выяснить, за что так поступили с ее дочерью.

- Педагог не стала отрицать, что это сделала она. Женщина стала орать, что обрезала волосы, чтобы довести до нас, родителей, как плохо ведет себя ребенок. Извинений мы не дождались, - отметила Анна. – Я ни в коем случае не оправдываю поступок детей, но можно было взять за руку, провести беседу, вызвать ПДН в конце концов. Пусть бы родители сами занимались воспитанием и наказанием своего ребенка!

После этой истории родители девочки написали заявление в полицию и обратились в прокуратуру.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. В частности, проверяется факт противоправных действий со стороны работника организации, предоставляющей образовательные услуги, расположенного на улице Лавочкина в отношении 9-летней девочки. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, - прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас Лена сидит дома. Девочка боится выходить из дома после незаслуженного наказания.