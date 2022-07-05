Что случилось с могилой Натальи Крачковской через шесть лет после похорон

Наталья Крачковская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Искрометная и яркая актриса ушла из жизни в 2016 году – сдало сердце. Инфаркту, который и стал приговором для Натальи Леонидовны, предшествовал инсульт в 2009 году, после него кинозвезда так и не смогла толком оправиться. Похоронили Наталью Крачковскую на Троекуровском кладбище, вспоминает kp.ru.

Спустя пять лет по решению единственного сына актрисы Василия рядом захоронили супруга Владимира Крачковского. Кстати, тело звукооператора Владимира Васильевича, скончавшегося в 1988 году, ради этого пришлось эксгумировать.

Вот так выглядела могила Натальи Крачковской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие тогда предположили, что единственный наследник творческой семьи так поступил, чтобы легче было ухаживать за семейным захоронением. Однако спустя несколько лет после похорон могилы Крачковских вызывают грустные мысли. Если до недавнего времени на могилах стоял облупившийся деревянный крест, то сейчас нет ни креста, ни холмика. Пропал даже портрет знаменитой актрисы.

Сын артистки заверял, что скоро поставит хороший памятник, достойный его знаменитой мамы. Но сначала ему помешало что-то одно, потом другое.

- Весной 2021-го, скорее всего, памятник уже будет стоять, - цитирует kp.ru Василия Крачковского.

Но памятник не появился ни весной 2021-го, ни спустя год. Мужчина вообще передумал обустраивать могилы родителей, так как там места слишком мало. При этом могилу Крачковской и вовсе засыпали щебнем. Только крошечная табличка напоминает, что именно здесь нашла покой любимица советских кинозрителей и легенда российского кино.