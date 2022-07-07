Первоклассников не зачисляют в одну из школ Краснодара

Мамы первоклассников бьют тревогу Фото: Иван МАКЕЕВ

У родителей первоклассников начинается горячая подготовительная пора. Причем в буквальном смысле. Они берут на абордаж 102-ю школу Краснодара.

- Нам пришло уже несколько отказов. Выборка первоклашек - загадка. Люди подавали документы еще 1 апреля по прописке, но получили отказ с формулировкой, что они не льготники. Как это понимать, мы не знаем, - жалуется одна из жительниц микрорайона Губернского.

Многоэтажек в тысячи квартир здесь за последние пять лет построили немало. А новых школ и детсадов - нет.

- Сколько еще можно терпеть? Дети учатся в три смены, - продолжает она.

"КП" - Кубань" переадресовала этот проблемный вопрос в мэрии Краснодара.

- По информации департамента образования, до 30 июня осуществлялся прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также прием заявлений от родителей детей, пользующихся первоочередным и преимущественным правом. После 30 июня издается приказ о приеме в первый класс, - подтвердили в городской администрации.

О свободных местах, по данным мэрии, родителям сообщили 6 июля. Если они закончились, то нужно снова подавать заявление в департамент образования города.

- В случае отсутствия мест в школе родители обращаются в отдел образования по соответствующему округу департамента образования для определения ребенка в школу, где есть свободные места, - уточнили в городские власти.