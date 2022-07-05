Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга России продлен до 12 июля

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов городов России, в том числе Краснодара, Геленджика и Анапы, продлили до 12 июля.

- Режим временного ограничения полетов в российских аэропортов продлен до 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Напомним, воздушная гавань Сочи работает в прежнем режиме. Временный хаб открыл много прямых направлений по России и в другие страны.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Продолжают работать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.