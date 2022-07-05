На Кубани до 1,5 часа задерживаются 13 поездов

Отставание планируется сократить в ближайшие часы Фото: Артем КИЛЬКИН

5 июля на Кубани по техническим причинам задержано 10 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда. В СКЖД отставание во времени объясняют техническими причинами.

- Поезда на перегоне Водопадный - Лазаревская в Краснодарском крае с 7:07 оказались задержаны на время до полутора часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СКЖД.

Железнодорожники уточнили, что на Черноморском побережье по времени отставание есть по направлениям: №35 Санкт-Петербург – Адлер, №87 Нижний Новгород – Адлер, №43 Москва и Имеретинский Курорт, №114 Адлер - Санкт-Петербург, №83 Москва – Адлер, №477 Челябинск – Адлер, №281 Череповец – Адлер, №248 Имеретинский Курорт – Белгород, №234 Адлер – Москва, №821 Краснодар - Имеретинский Курорт, №6813 Туапсе - Имеретинский Курорт, №6003 Туапсе - Аэропорт Сочи, №6804 Имеретинский Курорт - Туапсе.

Специалисты устраняют неполадки на железной дороге и предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. В СКЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и попросили уточнять информацию о расписании и задержках локомотивов по номеру ЕДДС РЖД: 8-800-775-00-00.