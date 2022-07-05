"Наши врачи ничем не смогли помочь". Девятилетнего мальчика из Херсона спасли в Краснодаре

Наталья Пшик вместе с сыном Славиком через несколько дней после операции

Центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне уже помог 30 тыс. человек. Среди них и девятилетний Славик Пшик, у которого были серьезные проблемы с сердцем. Мальчик остро нуждался в консультации кардиолога, у него были аритмия и тахикардия.

- Во время проведения приема граждан ко мне обратилась женщина, которая сказала, что у ее сына проблемы с сердцем, - рассказывает депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единой России», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич. – Мы тут же помогли ей, направили в российскую больницу, где мальчику сделали операцию. Россия - она всегда рядом, и мы своих не бросаем!

Маму с мальчиком эвакуировали из Херсона. Подключился и глава Крыма Сергей Аксенов – на полуострове Славика сначала осмотрели врачи, а потом его доставили в Краснодар, где и провели уникальную операцию на закрытом сердце.

- Когда мы сидели в автобусе уже на подъезде к границе с Крымом, я зашла в украинские паблики и читаю: «С Херсона выкрали женщину с ребенком». Представляете, какой бред, - рассказывает мама мальчика Наталья Пшик. – А когда Херсон еще принадлежал Украине, я столько ходила по нашим врачам. А мне говорили, что не могут ничем помочь. У сына был страшный приступ, его еле спасли в реанимации. И тогда же говорили, что нужна операция, но сделать ее наши херсонские врачи просто не могли. А когда у нас в городе открылся центр помощи «Единой России», пошла туда. Это была моя последняя надежда, больше мне помочь было некому. И там тут же среагировали. И уже на следующий день нас с сыном отвезли в больницу. Наверное, нет таких слов, чтобы выразить благодарность за спасение ребенка!

В больнице Славик с мамой были недолго. Уже через пять дней их выписали. И семья вернулась домой в Херсон.

- Семью девятилетнего Славика не бросим, будем дальше следить за судьбой мальчика, – сказал Игорь Кастюкевич. - Да и врачи говорят, что, возможно, ему потребуется еще одна операция. Так что вести ребенка будут и дальше. Главное, чтобы Славик был здоров.

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