Сочинские депутаты увеличили расходную часть бюджета

Фото: Горсобрание Сочи

Увеличение расходной части бюджета курорта на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг. стало одним из основных вопросов в повестке дня очередной сессии Городского Собрания Сочи под председательством члена ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктора Филонова. Всего же 30 июня депутаты рассмотрели и утвердили 11 вопросов.

Все расходы бюджета Сочи обеспечены доходами, сообщает председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. За счет краевых субвенций и субсидий, а также налоговых поступлений в городскую казну расходная часть увеличена почти на 700 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию нескольких муниципальных программ, и основной блок в этом перечне - социальный.

Почти половину (в пределах 300 млн руб.) составят затраты на сферу образования. Деньги направят на строительство и капитальный ремонт школ и детских садов. В том числе порядка 35 миллионов будет затрачено на ремонт и дооснащение пищеблоков в образовательных учреждениях.

- Повышенное внимание к социальному направлению в целом и образованию в частности не случайно. Наша задача - успеть за лето максимально эффективно выполнить ремонтные работы, тем самым уже к началу учебного года улучшить положение наших школ, в том числе усовершенствовать организацию питания в образовательных учреждениях, - отметил председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Творческое развитие подрастающего поколения Сочи также в центре внимания парламентариев - значительная часть бюджетных средств будет направлена в музыкальные школы и центры творчества.

- Во многом благодаря усилиям главы города Алексея Копайгородского впервые удалось значительно увеличить размер выделенных денежных средств на данное направление, - подчеркнул председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Всего же на поддержку учреждений культуры из обозначенных 700 млн рублей выделено 42 миллиона. Деньги пойдут на ремонт домов культуры, детских музыкальных школ и самое главное - значительная часть выделяется на их дооснащение: закупку новых музыкальных инструментов, сценических костюмов и т. д. Таким образом, у детей появится новая возможность развивать свои творческие способности, участвовать в фестивалях и конкурсах.

Продолжается благоустройство в рамках исполнения наказов граждан. Одним из распространенных вопросов, адресованных жителями Сочи парламентариям, был вопрос обустройства и модернизации системы уличного освещения. В полном объеме решить проблему не удавалось - в связи с изменением ценовой политики на это просто не хватало средств. На прошедшей сессии депутаты поддержали решение главы города Алексея Копайгородского увеличить затраты на ремонт и дооснащение уличного освещения курорта на 10 млн руб.

КСТАТИ

Что еще рассмотрели парламентарии

На июньской сессии парламентарии также рассмотрели вопрос об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Светлана» и «Соболевка» Хостинского района Сочи. Микрорайоны значительно разрослись, количество жителей увеличилось, в связи с чем для более эффективного взаимодействия потребовалось организовать деятельность отдельных ТОСов и откорректировать границы их территорий.

Еще в марте текущего года в администрацию Хостинского района поступили соответствующие предложения - жители микрорайонов провели отчетно-выборные конференции, на которых были приняты решения изменить границы территорий.

Данное решение депутаты поддержали единогласно.

Кроме того, в рамках сессии Городского Собрания Сочи обсуждались вопросы о назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Сочи и аудитора. Поддержанные депутатами кандидатуры будут выполнять свои функции в течение пяти лет.