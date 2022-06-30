Как сэкономить при покупке недвижимости в Краснодаре в 2022 году

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Обзавестись собственным жильем мечтает каждый. Вот только не каждый способен заплатить за это кругленькую сумму. К счастью, если серьезно подойти к вопросу и хорошенько изучить тему субсидий, льгот и других мер поддержки новоселов государством — финансовую нагрузку можно снизить в разы.

Вместе с экспертами Домклик подсчитали, как решить квартирный вопрос без лишних расходов и забот.

Пониженный процент и субсидия на квадратные метры

У многих будущих новоселов есть шанс получить финансовую поддержку государства. Это касается и тех, кто берет ипотеку, и тех, кто предпочитает копить, чтобы обзавестись недвижимостью без долгов.

Как напоминают эксперты сервиса Домклик, для первых по-прежнему действует ипотека с господдержкой, а также ипотека с господдержкой для семей с детьми. Эти программы субсидирует государство, поэтому ставки по ним гораздо ниже стандартных.

С 2022 года на льготные условия по ипотеке могут рассчитывать и IT-специалисты. Кстати, эта программа действует не только при покупке жилья в новостройке, но и при строительстве частного дома — для нашего региона это особенно актуально.

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Напомним, многодетные семьи могут погасить ипотеку быстрее — оплатив часть долга с помощью специальной региональной субсидии (сейчас она равна 450 000 рублей).

Тех, кто предпочитает копить, государство без поддержки тоже не оставляет. Вы можете, например, направить на решение квартирного вопроса материнский капитал. В 2022 году сумма его составляет от 524 427 до 693 144 рублей.

Кроме того, молодые ученые, военные, врачи и многодетные семьи могут рассчитывать на жилищный сертификат. Он дает возможность бесплатно получить жилье или оформить субсидию на его покупку, строительство.

Помощь на местах

Получить финансовую поддержку можно и на региональном уровне. Так, например, в Краснодаре реализуется программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- В 2022 году средства на приобретение жилья получили 107 молодых семей, - уточняют в администрации Краснодара. - 45 из них уже приобрели жилые дома и квартиры с использованием социальной выплаты.

Участником программы может стать любая молодая семья с ребенком, в том числе неполная. Возраст каждого из родителей не должен превышать 35 лет. Подробные условия можно изучить здесь.

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- Размер социальной выплаты зависит от состава семьи. Например, семье из четырех человек предоставили 1 299 412 рублей, из пяти — 1 624 266 рублей, - добавляют в мэрии города. - Но есть обязательное условие. Дом или квартира, которые будут приобретаться семьей, должны находиться на территории Краснодара. На объекты за пределами города программа не распространяется.

К счастью, найти недвижимость в черте города — не проблема. По данным аналитиков сервиса Домклик, только в новостройках Краснодара сейчас продается более 44 тысяч квартир. Приобрести квадратные метры можно в любом районе города, в том числе в домах, построенных недалеко от центра.

А если без ипотеки?

Ипотека — даже льготная — подходит далеко не всем. Некоторых останавливает страх однажды остаться без постоянного источника дохода. Другим просто не хочется переплачивать. А третьих подводит плохая кредитная история и «серая» зарплата.

Потому волей-неволей задумываешься: может, все-таки затянуть пояс и подкопить нужную сумму. В пользу такого варианта в 2022 году склоняются все больше людей. Аналитики Домклик в марте даже зарегистрировали рекорд по сделкам, заключенным без ипотеки в Сбере.

В списке регионов-лидеров по количеству новоселов-неипотечников оказался и Краснодарский край. При этом, если рассматривать только столицу Кубани, цифры действительно поражают. По данным аналитиков Домклик, в первом квартале 2022 года в Краснодаре процент неипотечных сделок составлял 10%, в марте показатель был уже 27%, а в мае — 30%. И это несмотря на то, что цены на жилье заметно выросли.

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Выгода в этом действительно есть. Да и деньги на приобретение недвижимости без ипотеки (или с минимальным использованием заемных средств) найти вполне реально. Для примера, возьмем семью с двумя детьми (2-х и 6-ти лет), которая хочет купить квартиру за собственные средства. Скажем, двушку где-нибудь на Гидрострое, во вторичке, за 4 миллиона рублей.

Прежде всего, можно обналичить материнский капитал. Поскольку первый ребенок родился до 2020 года, а второй — после 2020-го, то семья получит 693 144 рубля. Далее можно подать заявку на участие в программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В этом случае им переведут 1 299 412 рублей. Таким образом, «на руках» у семьи уже будет почти половина необходимой суммы.

Не стоит забывать и о том, что в будущем можно рассчитывать на налоговый вычет. 13% возвращают только с 2 миллионов рублей. Ни регион, ни реальная стоимость квартиры не влияют. То есть максимальная сумма составит 260 тысяч рублей. При этом если жилье супруги приобретают вместе, то у них есть преимущество. Право на возврат части средств будет иметь каждый из них. Таким образом, максимально возможная сумма, с которой они получат вычет, удваивается — не 2 миллиона рублей, а 4. А значит и вернуть каждый из них сможет по 260 тысяч, на двоих — 520 тысяч рублей.

Но есть нюанс, который стоит учитывать. Использование материнского капитала уменьшает налоговый вычет: сумма материнского капитала вычитается из стоимости квартиры. Так что сумма к возврату составит уже не 260 тысяч рублей, а только порядка 192-х. Но даже в этом случае семья остается в плюсе. Особенно если эту сумму удастся «перехватить» у родственников или друзей в ожидании выплаты и вложить в покупку квартиры.

В итоге можно собрать около 2 400 000 рублей. А это уже более половины нужной для новоселья суммы! Остальное — уже гораздо реальнее подкопить или хотя бы взять заем на меньшую сумму, чем казалось изначально.

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НА ЗАМЕТКУ

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