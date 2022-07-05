В парке Сергея Галицкого самокатчики разбили зеркальное кашпо под камелиями

Зеркальные тумбы с экзотическими деревьями появились здесь в 2019 году. Фото: Михаил Долгополов

Каждая новая дизайнерская деталь в парке "Краснодар" становится событием для жителей города. Это одна из немногих достопримечательностей, куда за вход не требуют платы. Достаточно просто вести себя, как того требуют правила приличия. Но даже это удается далеко не всем.

- Страшная сила - красота? Нет, самокаты и велосипеды, - сообщили в официальном тг-канале парка, приложив фотографию разбитого зеркального кашпо под камелией.

На полной скорости в зеркало врезался самокатчик.

Кашпо разбили. Фото: https://t.me/park_galitskogo

К слову, за порчу чужого имущества в российском законодательстве предусмотрена ответственность.

- В парке повсюду камеры видеонаблюдения. Найти нарушителя не составит труда. А дальше заявление в полицию и суд. Штраф будет зависеть от суммы утраченного имущества. А мы так понимаем, что оно очень и очень дорогостоящее в парке, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Напомним, 10 олив, 28 камелий и магнолии завезли в парк "Краснодар" Сергея Галицкого три года назад. Кадки с деревьями решили закрыть зеркальными ударопрочными панелями. Растения расставлены таким образом, что в зеркалах можно поймать до десяти отражений одновременно. Когда деревья расцветают, выглядит это волшебно.