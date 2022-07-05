Виноделие на Кубани растет в партнерстве со Сбером

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбер провел пресс-тур по крупнейшему производству шампанских вин в России. В ходе встречи управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко и генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский обсудили вопросы комплексного развития отрасли виноградарства, совместных проектов и планов на будущее.

На встрече стороны отметили новые возможности, которые Сбер готов предложить для наращивания объемов производства. Фокус внимания сегодня направлен на поддержку виноградарства и виноделия и со стороны государства. Согласно программе Господдержки площадь закладки виноградников до 2025 года должна составить по 1,5 тысячи гектаров в год.

Особе внимание спикеры уделили вопросам инвестирования в освоение новых земель, закладке питомников по выращиванию собственных саженцев, а также реконструкции производственных и складских помещений. Льготные программы кредитования позволят увеличить сбор винограда до 600 тысяч тонн, а также в два раза поднять объём производства винодельческой продукции.

На расширение производственных активов компании Сбер уже выделил кредитов на 3,5 миллиарда рублей. Сделка реализована в рамках программы субсидирования Министерства экономического развития. Средства направлены на покупку действующих виноградников площадью 1,6 тысяч гектаров, расположенных в Краснодарском крае.

Владимир Масловскиий, генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо»:

«В партнерстве со Сбербанком мы уже воплотили в жизнь амбициозные проекты, а в планах еще больше нарастить продажи продукции. Благодаря льготному финансированию, планируем реализовать проект по открытию собственного питомника саженцев для нужд Группы компаний, выпустить собственные вина винодельни «Юбилейная» и открыть гостиницу Abrau Light Resort & SPA на 111 номеров. Компания расширила свое присутствие и на зарубежных рынках – буквально недавно была приобретена винодельня «Шеки Шараб» в Азербайджане».

В 2021 году в России заложено 4,9 тысяч гектаров виноградников, в Краснодарском крае – 1,9 тысяч гектаров виноградников, что составляет 39 % от общероссийских показателей. Общая площадь виноградников – 28,5 тысяч гектаров. Производство винограда в Краснодарском крае в 2021 году достигло 203 тыс. тонн.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Компания «более 10 лет является ключевым клиентом Сбербанка. За это время реализованы такие крупные проекты, как покупка активов хозяйства «Юбилейная», финансирование строительства гостиницы. Также «Абрау-Дюрсо» пользуется и другими банковскими продуктами: зарплатным проектом, эквайрингом, инкассацией, а также комплексом продуктов экосистемы Сбера».

Банк активно сотрудничает с виноградарями Кубани: как крупными агропромышленными холдингами, так и небольшими фермерскими хозяйствами. Специально для агропромышленной отрасли Сбер запустил «Комплексное решение для АПК», которое включает в себя льготное кредитование, торговое финансирование, уникальное предложение от СберЛизинга, банковские гарантии для сделок и многое другое.