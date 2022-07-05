Для жизни людей: в Краснодвре за 6 лет построили 48 соцобъектов

В Краснодаре идет строительство 12 школ, 26 детских садов, 2 больниц и физкультурно-оздоровительного комплекса. Фото: t.me/alekseenko_krd

Краснодар – быстро растущий город. По официальным данным, за 10 лет население столицы Кубани увеличилось почти вдвое, а значит, город стал миллионником.

- Город молодеет и развивается благодаря специалистам высокого уровня, которые к нам переезжают. Подтвержденному статусу миллионника необходимо соответствовать. И прежде всего в обеспеченности инфраструктурой, - рассказал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Вместе с жилыми домами в региональном центре строят и необходимую социальную инфраструктуру. За 6 лет в городе появилось 19 школ на 18 575 мест, 26 детских садов на 4 140 мест и 3 спортивных объекта. Новые образовательные учреждения возвели в разных районах, с том числе и в пригороде. Свои двери также открыли новый спортзал во дворе школы № 58 в Пашковском микрорайоне, ФОК и спорткомплекс на ул. 70-летия Октября в Юбилейном микрорайоне.

Каждый год темпы строительства наращиваются. Если в 2017 году сдали только одну школу, то за последние три года ученики сели за парты в 12 новых школах. За последние 6 лет в Краснодаре появилось 26 новых детских садов, а очередь из дошкольников сократилась почти на 4,5 тысячи ребят.

Социальный конвейер не останавливается. Сейчас в городе одновременно строится 41 социальный объект. Это 12 школ, 26 детских садов и физкультурно-оздоровительный комплекс. Впервые за много лет начали возведение двух больниц.

Еще 8 проектов прошли государственную экспертизу. Это 4 школы на 5 575 мест и 4 дошкольных учреждения на 970 мест. Сейчас идет процедура по выбору подрядчика, а после на строительные площадки выйдет техника.

- Надо понимать, что такая результативность невозможна без поддержки краевой администрации. Задача - сохранить темпы возведения «социалки» и реализовать задуманное в установленные сроки, - отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко на селекторном совещании с губернатором Краснодарского края.