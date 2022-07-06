Мать оставила двоих младенцев в душной машине в Анапе

Дети сидели в запертой машине. Фото: скриншот видео

В Анапе прохожие подняли тревогу, когда увидели в припаркованном автомобиле детей без родителей. Термометры в это время фиксировали уже +32 градуса в тени.

- После трагедий, которые происходили не раз, я думал, что такого уже не увижу, - рассказывает один из них. Мужчина достал телефон и даже зафиксировал все на видео.

На кадрах видно, что оба ребенка пристегнуты в автокреслах. Одному из них - не больше пяти месяцев.

- Мамаша ушла по магазинам, а детей оставила, - продолжает мужчина. - Немного окна приоткрыла и ушла. А машина в это время - хуже бани. Что ж вы делаете, женщины?!

Вскоре, когда у автомобиля с детьми собралась толпа, пытаясь открыть дверцы, мать появилась. Она не стала отвечать на вопросы и претензии возмущенных людей, а просто села за руль и дала по газам.

Напомним, прошлым летом в аналогичной ситуации ребенка из машины пришлось вызволять спасателям. Они вынуждены были разбить окна, чтобы спасти мальчика.

- Салон автомобиля становится пыточной камерой в жару без кондиционера и доступа прохлады. За считаные минуты это происходит. Родители, задумайтесь, на что вы обрекаете своих детей в этом случае, - отреагировал тогда на произошедшее начальник спасотряда в Новороссийске Алексей Одеров.

После того как видео попало в сеть, им заинтересовались сотрудники полиции.

- Правоохранители выявили публикацию о том, что в Анапе на улице Толстого, рядом с магазином был припаркован автомобиль Mitsubishi Outlander, внутри которого на жаре более 30 градусов, без присмотра были оставлены двое детей, на вид возрастом около 1,5 лет и 3-месячный грудной ребенок. Задние окна авто были немного приоткрыты, дети плакали, - говорится в сообщении.

По номерам авто они нашли его собственницу. Ею оказалась 42-летняя жительница Анапы.

- Сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему, - уточнили в ОМВД по городу Анапа.