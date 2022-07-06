Детский курорт засыпает, просыпается взрослый: в Анапе девушки по вечерам одеваются в неглиже

Девушки одеваются кто во что горазд

Анапу давно презентуют как детский курорт. И не зря. Песчаные пляжи и мелкое, а значит, более теплое море - то, что нужно для маленьких туристов. Обычно в сезон здесь полно развлечений именно для "мелкой" категории отдыхающих.

Но когда детский курорт засыпает, просыпается взрослый. С ночными клубами, полуголыми танцовщицами "гоу-гоу", разгуливающими по ночной набережной в неглиже между треками.

Как раз такие попали в объектив камеры местного фотографа Юрия Озаровского.

- Девочки вышли на прогулку, подышать свежим воздухом, - пояснил он.

Девушки даже не удостаивают взглядом проходящих мимо мужчин. А их жены старательно перехватывают взгляды и качают головами, осуждая "бесстыдство".

- У всех должен быть выбор. Нам, например, по 25 лет. Но Анапу мы любим, как дети. Потому что здесь уютнее, чем где-либо. И мы не против, чтобы женщины с красивыми телами ходили по городу почти без одежды, - говорит сразу за себя и за друга из Москвы один из туристов.

К слову, в Анапу сейчас невозможно прилететь на самолете. Но зато поезда полны отдыхающих. На курорте работает самое большое число отелей в стране по системе "все включено". Здесь заранее известна и согласована программа развлечений для детей и взрослых. Неожиданностей не случится.