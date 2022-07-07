Не хотел делить квартиры с машинами. Заказавшего убийство жены на сайте объявлений инженера из Краснодара отдали под суд

Мужчину ждет суд и тюрьма Фото: Алексей БУЛАТОВ

История любви с плохим концом прогремела на всю страну в апреле. Тогда инженера из Краснодара Сашу поймали на намерениях убить собственную жену. Они жили дружно, но как часто бывает, до поры до времени. Лена заподозрила измену (и не беспочвенно) и подала на развод.

А в отместку неверному супругу решила обобрать его до нитки. Ну как обобрать - поделить все совместно нажитое, делимое по закону пополам. А это ни много ни мало - несколько квартир и машин. Инженеры нынче не то, что 30 лет назад. Сейчас их днем с огнем не сыщешь, потому зарплата у таких штучных специалистов - ого-го!

Задумал Саша тяжкое, чтобы не делиться с женой имуществом. И по наивности пошел искать убийцу некогда любимой женщины на сайте объявлений.

- Там же черта можно купить! - подумал Саша и тоже не беспочвенно.

Исполнитель откликнулся сразу. Саша ему пообещал заплатить за устранение благоверной 150 тысяч рублей. Разумеется, под личиной киллера скрывался оперативник.

Сашу взяли на карандаш.

- Когда гражданин рассказал сотруднику, что его просят сделать, решено было довести эту сделку, так сказать, до логического завершения. То есть инсценировать убийство женщины, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Лену предупредили, что ее будут убивать. Понарошку, разумеется. Но все должно выглядеть так натурально, чтобы супруг ничего не заподозрил. И довел сделку до конца.

Когда ему представили доказательства, Саша ненадолго смутился. Но потом потянулся к барсетке с деньгами.

Тут его и взяли.

- Следствие окончено. Доказательства собраны. Обвиняемый находится в СИЗО, а материалы уголовного дела направлены в суд, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вина Саши будет доказана, а сомнений в этом почти нет, то сидеть ему в тюрьме придется очень долго. За это время бывшая и, к счастью, оставшаяся в живых его жена успеет распорядиться имуществом по своему усмотрению.