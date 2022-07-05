Инспектора таможни Новороссийска поймали на взятке в 6 млн рублей

За крупное вознаграждение таможенник обещал коммерсанту уйти от уголовного преследования Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники ФСБ подозревают инспектора Новороссийской таможни в превышении должностных полномочий. По данным оперативников, таможенник закрыл глаза на крупную партию контрафактных сигарет, а после требовал с коммерсанта благодарность за свою снисходительность к нарушениям закона.

- Во время таможенного контроля табачной продукции инспектор умышленно не осуществил проверку достоверности документов, которые предъявил бизнесмен и не осмотрел товар, который ввозили на территорию России. В итоге контрабандные сигареты неизвестного качества попали в российские магазины, - подтвердили информацию в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сотрудник Новороссийской таможни стал фигурантом уголовного преследования. Фото: скриншот

Также 5 июля стало известно еще об одном громком уголовном деле, в котором оказался замешан сотрудник таможни Новороссийска. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки. За 6 миллионов рублей начальник одного из отделов учреждения гарантировал предпринимателю, обвиненному в контрабанде, жизнь с чистого листа. Мол, в его силах сделать так, чтобы уголовное дело о незаконном перемещении товаров через российскую границу прекратили, а мужчину отпустили. В момент передачи пачек денег алчного таможенника и задержали сотрудники ФСБ.

Один и тот же это персонаж, не уточняется. Но громких скандалов, связанных с новороссийской таможней, достаточно. В марте 2022 года завершился суд над бывшим начальником отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского западного таможенного поста. По версии следствия, таможенник за 97 тысяч рублей согласился минимизировать таможенный контроль грузов, которые сопровождала одна из кубанских фирм.

В мае этого же года еще двое бывших сотрудников таможни Новороссийска были признаны виновными в получении взятки. За махинации с госконтрактами таможенники получили 12 лет лишения свободы на двоих.