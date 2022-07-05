Лесная сказка обернулась кошмаром. На Кубани нашли клетки с изувеченными животными

У лисицы сломана челюсть. Фото: скриншот

На территории одной из баз отдыха под Краснодаром с красивым названием «Лесная сказка» экоактивисты обнаружили то, что иначе, чем концлагерем для животных и не назовешь. В тесных клетках истерзанные лисицы, барсуки и енотовидные собаки со сломанными костями и выдранными клочьями шерсти. Экоактивисты говорят, что такие травмы звери могли получить только побывав в челюстях агрессивного хищника.

- Все животные в крайней степени стресса, мечутся по клеткам и прячутся в деревянных карцерах размером 40 на 40 см, примерно, - дополняют картину ужаса волонтеры.

Барсук испуган и истощен. Фото: сриншот

Всего тут были обречены на страдания 11 лисиц, в том числе два лисенка, барсук и енотовидная собака. Скорее всего, животные использовались в качестве живых учебный пособий для обучения охотничьих собак. Есть данные, что на территории «Лесной сказки» располагалась одна из старейших на Кубани притравочных станций.

- Вот лиса, отчетливо видно, что у нее сломана челюсть. Этот лисенок зашуган, у него много покусов и шерсть выдрана клоками. У этой лисицы оторвана половина уха, - Кристина, которая и нашла это жуткое место, ведет камерой телефона по ржавым клетках и перечисляет их обитателей.

Впрочем, нынешние владельцы базы отдыха говорят, что уже давно отошли от этого дела. Однако, люди, живущие рядом утверждают, что каждую неделю отсюда слышны жалобные крики животных. Сохранились на территории и специальные учебные тренажеры и судя по их виду, адские лабиринты находятся в исправном состоянии и до сих пор используются.

На территории базы отдыха находятся тренажеры для обучения собак.

- Вот эта восьмерка называется "кольцо". Вот эти квадратики синие периодически открываются. Животные внутри бегают, выглядывают, пытаются вылезти наружу и тогда собак запускают, и они раздирают их живых. В общем, животные бегают по этой восьмерке, пока их собаки не растерзают, - волонтеры говорят, что у животных практически нет шанса выбраться живыми из этого бесконечного кошмара.

У лисенка множественные переломы. Фото: скриншот

После того, как деятельность притравочной станции осветили в СМИ, на базе прошла прокурорская проверка. Надзорные органы должны установить факт жестокого обращения с животными.

- Прокуратура Карасунского округа проводит проверку по факту ненадлежащего содержания животных. По результатам проверки будет принято решение и исчерпывающие меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также на место выехали наряды полиции. Сотрудники базы отдыха предъявили им документы на животных.

- База располагается на территории Старокорсунского егерского охотничье-рыболовного кордона. Сотрудники организации предъявили документы на 15 диких животных. По их словам, они уже давно не занимаются тренировкой и притравкой охотничьих собак – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сотрудники базы согласились передать волонтерам наиболее искалеченных зверей. Была изъята лисица со сломанной челюстью. Животное уже доставили в ветклинику. Врачи диагностировали у нее переломы, истощение и обезвоживание.