Поговорить с городом, побыть героем вслепую и выжить в тропиках

С «Голосом города» зритель проходит 3600 шагов. Фото: Архив "КП"

В начале ХХ века режиссер Мейерхольд начал ломать придуманную коллегой Станиславским «четвертую стену» между зрителем и актерами, но только появившийся несколько десятилетий назад иммерсивный театр добился в этом успеха. В иммерсивных спектаклях артистов и публику ничего не разделяет, и зрители становятся ее непосредственными участниками действа.

Постановка-прогулка на 3600 шагов

Проект спектаклей-прогулок «Голос города» существует в Краснодаре с 2016 года. Механика его променад-постановок проста. Вы покупаете билет через сайт mycityvoice.ru, приходите в условленную точку, получаете у гида наушники и вместе с другими зрителями проходите 3600 шагов: слушая аудио, каждый становится частью общего действа. 9 и 16 июля в 16:00 можно пойти на «Первое свидание» с Краснодаром, его прошлым и настоящим в постановке Даниила Пиктурного и Дмитрия Покровского. Цена билета 1999 рублей.

«КрасноДАРК»: ужасы нашего городка

В афише проекта «Голос города» 9 и 16 июля в 21:00 есть и другой спектакль-прогулка, но теперь уже в темноте и на 6200 шагов: «КрасноДАРК». Ее придумали Дарья Прыгунова, Анастасия Волкодав и Алина Рожкова. На сумеречном маршруте зрителей, а точнее – слушателей ждут чудеса и чудовища, скрипы и голоса домов и, конечно, портал в таинственный и мистический двойник Краснодара: Краснодарк.

В тропики – вслепую

Перед спектаклями театра-шоу «Фантомас» (ул. Коммунаров, 94, тел. +7 (903) 452-90-44) зрителям завязывают глаза. Зато публика чувствует самые разные прикосновения – артистов или тропического дождя. Последний ощутят зрители иммерсивного спектакля«Путешествие на Баратанг», который пройдет 8-10 июля в 14:00 и 16:00. За 1300 рублей в составе группы туристов они окажутся в центре приключений на тропическом острове и смогут примерить одно из «амплуа»: героя, героини или злодея.

Детки на острове в Индийском океане

«Недетские приключения» в «Фантомасе» – подростковая версия «Путешествия на Баратанг», но стать ее зрителем и участником можно только если гостю уже исполнилось четырнадцать лет. Сюжет этого иммерсивного спектакля, который играют 8-10 июля в 12:00, прост: остров в Индийском океане, зрители попали в передрягу – чтобы выбраться, надо проявить актерские способности, смекалку и умение работать в команде. Билет стоит 1200 рублей.

Для тех, кто любит погорячее

Еще в театре-шоу «Фантомас» 8-10 июля в 18:00 и 20:00 можно побывать на пикантном иммерсивном действе «Аметистовый флер» (цена билета 2000 рублей). Зрители все в тех же непроницаемых повязках попадут в закрытое и потому престижное развлекательное заведение, где сбываются самые смелые фантазии. Их пикантный визит будет наполнен весельем, страстью и… интригами.

БУДЬ В КУРСЕ

Еще две иммерсивные постановки в Краснодаре можно увидеть в «Доме мецената» (ул. Мира, 61, запись через соцсети, цена билета 1000 рублей), но уже в августе. В спектакле «ОТМА» режиссера Юлии Удовенко – название составлено из первых букв имен дочерей Николая II – зрители погружаются в жизнь великих княжон. А в спектакле «Верните мои письма» Марии Таашевой – заглядывают в комнаты поэтов Иосифа Бродского и Артюра Рэмбо, спальню художницы Фриды Кало.