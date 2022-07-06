Глава Ростуризма предложила создать туристическую полицию после драки на пляже в Сочи

Дело продолжают расследовать Фото: Олег УМАРОВ

После инцидента на сочинском пляже «Фрегат» в России должен быть рассмотрен вопрос создания туристической полиции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Все должно происходить в рамках закона. Если турист нарушает порядок, значит нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе не допустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона - вообще за гранью. Поэтому назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах, - сказала Догузова.

Кроме этого, глава ведомства поддержала решение администрации Сочи о расторжении договора аренды и добавила, что такая мера послужит всем хорошим уроком.

Напомним, 3 июля на пляже «Фрегат» несколько охранников избили туриста за то, что он заступился за двух младших сестер, которые продавали арбузы. Возбуждено уголовное делом по статье "Хулиганство".

В настоящее время подозреваемыми по делу проходят четыре человека, трое из них арестованы, одного объявили в розыск. Под стражей мужчины будут находится до 3 сентября. Был и пятый участник, но его во время дорасследования перевели в свидетели. Прокуратура поставила на контроль расследование дела.

Власти Сочи расторгли договор с владельцем пляжа «Фрегат», сейчас территории подыскивают нового арендодателя. Также в Сочи начались проверки после драки на пляже - инструктируют работников, отвечающих за безопасность на арендованной территории. Специалисты дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями.