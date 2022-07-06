В Краснодаре полиция ищет пристававшего к девочке мужчину

Неизвестного ищет полиция. Фото: скриншот видео

Полиция начала проверку после обращения родителей дошкольницы. В поселке Березовом под Краснодаром неизвестный днем подошел к детям, которые играли около дома. Как утверждает мама, мужчина залез к ребенку под платье, а потом спокойно ушел. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

После того, как родители узнали о случившемся, они обратились в полицию. Сейчас мужчину ищут.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента, а также личности мужчины и мотивов его действий, - рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Ранее «КП»-Кубань» рассказывала, что в Краснодаре задержаны мужчины, зазывавшие ребенка в свой автомобиль. Молодые люди приехали в краевой центр из Башкортостана чуть более полугода назад. Они заприметили ребенка в продуктовом магазине, предлагали купить ему чипсы и лимонад и зазывали в свой автомобиль. Школьник с трудом оторвался от назойливых преследователей, а дома все рассказал родителям.

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