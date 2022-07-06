«Нужны конюшни, а не трасса». Жители Краснодара протестуют против новой дороги, но не хотят даже смотреть проект

Фото предоставлено героями публикации

Улицы Чепигинская и Батуринская находятся на окраине Краснодара. Вокруг – гектары полей и многоэтажки. Они вырастают буквально на пустырях. На строительство уходит менее двух лет. Так появляются новые спальные районы. Но в то же время возводятся школы и детские сады. А еще – дороги. Они соединят спальники с центром города. Чтобы снизить нагрузку на частный сектор, который трещит от наплыва машин по утрам.

Тем более ширина улиц позволяет. На 30 метрах легко уместить сразу четыре полосы и тротуар. Только не все рады новым соседям на автомобилях.

Жители улиц Чепигинской и Батуринской узнали о том, что в их районе будет строится новая дорога, от рабочих. Так они заявили на видео, которое разлетелось по соцсетям. И добавили, что соседство со скоростной магистралью – последнее, что они хотели бы видеть.

Еще заявили, что им якобы не дали проект. Но не учли, что он появился еще в 2017 году. Только знакомиться с ним они не стали.

- Проект появился еще пять лет назад, прошел экспертизу. И сейчас идет фактическая сверка коммуникаций с проектом, – говорит Яна Заславец руководитель ТОС 483. – Всем жителям я предлагала ознакомиться с ним. Но никто так и не подошел.

Зато местные жители записали видео, на котором заявили, что строители возводят дорогу к двух районам – Губернскому и Любимово.

Хотя на деле работы на объекте еще не начались. Разве что инженерные. Специалисты изучают возможность переноса высоковольтных линий на 2 – 2,5 метра, опять же, в интересах жителей.

- Я объясняла людям, что есть возможность обсудить со строителями расположение подъездов к домам. Чтобы не переносить забор – это дорогое удовольствие. Так все бы сделали строители. Мне показалось, что им нужны сады и конюшни, которые они развели на месте будущей дороги, – добавила Яна Заславец.

Только диалога между руководителем ТОС и жителями не сложилось. Они даже не пришли за проектом после записи видео. Хотя вновь получили приглашение.

Фото предоставлено героями публикации

Также жителей волновала ширина дороги. Четыре полосы занимают немало место – больше 12-15 метров. И людей беспокоило, что они лишатся зеленой зоны и парковок у домов.

- Эта дорога свяжет улицы Кирилла Россинского и Восточно-Кругликовскую, но есть ряд нюансов, – говорит руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук. – На Чепегинской две линии электропередач. И если одну можно увести под землю, то вторую – нет. Это отодвинуло бы дорогу от домов. Там узкая зеленая зона. И она создаст неудобства для жителей. Но есть решение – сокращение тротуара для защитной полосы.

Также активистка попросила местных жителей быть объективными.

Фото предоставлено героями публикации

- Если они увеличили площадь своего участка за счет муниципальной земли, то какие вопросы? Это решение людей. По документам площадь участка не изменилась, – добавила Репещук.

Кстати, еще пару месяцев назад местные жители жаловались на частые подтопления. Якобы улицы уходили под воду из-за мощных ливней. И тогда ремонт дороги казался выходом из ситуации.

- Зеленые зоны между домами и проезжей частью в некоторых местах достигают 7 метров. Даже если палисадники частично попадут под асфальт, то существующие проходы вдоль домов, а также значительная часть площади зеленых зон никуда не денутся. Капитальный ремонт дорог выполнят в соответствии с существующими нормами и законодательством, – рассказали «КП» – Кубань» в мэрии Краснодара.

То есть новая дорога будет максимально безопасной. И не создаст дискомфорта для местных жителей.