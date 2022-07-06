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Общество6 июля 2022 10:35

«Нужны конюшни, а не трасса». Жители Краснодара протестуют против новой дороги, но не хотят даже смотреть проект

В мэрии Краснодара объяснили, как пройдет новая дорога на окраине города
Анатолий МИХАЙЛОВ
Фото предоставлено героями публикации

Фото предоставлено героями публикации

Улицы Чепигинская и Батуринская находятся на окраине Краснодара. Вокруг – гектары полей и многоэтажки. Они вырастают буквально на пустырях. На строительство уходит менее двух лет. Так появляются новые спальные районы. Но в то же время возводятся школы и детские сады. А еще – дороги. Они соединят спальники с центром города. Чтобы снизить нагрузку на частный сектор, который трещит от наплыва машин по утрам.

Тем более ширина улиц позволяет. На 30 метрах легко уместить сразу четыре полосы и тротуар. Только не все рады новым соседям на автомобилях.

Жители улиц Чепигинской и Батуринской узнали о том, что в их районе будет строится новая дорога, от рабочих. Так они заявили на видео, которое разлетелось по соцсетям. И добавили, что соседство со скоростной магистралью – последнее, что они хотели бы видеть.

Еще заявили, что им якобы не дали проект. Но не учли, что он появился еще в 2017 году. Только знакомиться с ним они не стали.

- Проект появился еще пять лет назад, прошел экспертизу. И сейчас идет фактическая сверка коммуникаций с проектом, – говорит Яна Заславец руководитель ТОС 483. – Всем жителям я предлагала ознакомиться с ним. Но никто так и не подошел.

Зато местные жители записали видео, на котором заявили, что строители возводят дорогу к двух районам – Губернскому и Любимово.

Хотя на деле работы на объекте еще не начались. Разве что инженерные. Специалисты изучают возможность переноса высоковольтных линий на 2 – 2,5 метра, опять же, в интересах жителей.

- Я объясняла людям, что есть возможность обсудить со строителями расположение подъездов к домам. Чтобы не переносить забор – это дорогое удовольствие. Так все бы сделали строители. Мне показалось, что им нужны сады и конюшни, которые они развели на месте будущей дороги, – добавила Яна Заславец.

Только диалога между руководителем ТОС и жителями не сложилось. Они даже не пришли за проектом после записи видео. Хотя вновь получили приглашение.

Фото предоставлено героями публикации

Фото предоставлено героями публикации

Также жителей волновала ширина дороги. Четыре полосы занимают немало место – больше 12-15 метров. И людей беспокоило, что они лишатся зеленой зоны и парковок у домов.

- Эта дорога свяжет улицы Кирилла Россинского и Восточно-Кругликовскую, но есть ряд нюансов, – говорит руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук. – На Чепегинской две линии электропередач. И если одну можно увести под землю, то вторую – нет. Это отодвинуло бы дорогу от домов. Там узкая зеленая зона. И она создаст неудобства для жителей. Но есть решение – сокращение тротуара для защитной полосы.

Также активистка попросила местных жителей быть объективными.

Фото предоставлено героями публикации

Фото предоставлено героями публикации

- Если они увеличили площадь своего участка за счет муниципальной земли, то какие вопросы? Это решение людей. По документам площадь участка не изменилась, – добавила Репещук.

Кстати, еще пару месяцев назад местные жители жаловались на частые подтопления. Якобы улицы уходили под воду из-за мощных ливней. И тогда ремонт дороги казался выходом из ситуации.

- Зеленые зоны между домами и проезжей частью в некоторых местах достигают 7 метров. Даже если палисадники частично попадут под асфальт, то существующие проходы вдоль домов, а также значительная часть площади зеленых зон никуда не денутся. Капитальный ремонт дорог выполнят в соответствии с существующими нормами и законодательством, – рассказали «КП» – Кубань» в мэрии Краснодара.

То есть новая дорога будет максимально безопасной. И не создаст дискомфорта для местных жителей.

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